Un joven de 18 años fue aceptado en 264 de las 270 universidades a las que aplicó y acumuló becas por más de u$s 17 millones, en lo que se considera un récord nacional. Patrick Pruitt, egresado de Woodland High School en McDonough, Georgia , convirtió la postulación universitaria en un método sistemático que ningún estudiante había llevado tan lejos.

Pruitt usó el programa College Board Direct Admissions y la plataforma Common App para postular en masa, logró que la mayoría de las tarifas le fueran eximidas y apuntó a universidades con carreras de ciencias ambientales. Lo que al principio le tomaba un día, con la práctica lo redujo a cinco minutos por solicitud.

¿Cómo fue aceptado en 264 universidades?

Pruitt cerró la secundaria con un GPA de 3.8 sin ponderar, terminó en el top 10% de su clase y obtuvo 1.200 en el SAT, puntaje que le garantiza matrícula gratuita en cualquier universidad pública de Georgia. Además cursó materias universitarias anticipadas, compitió en atletismo y realizó una pasantía en la Autoridad del Agua del Condado de Henry.

Su meta inicial era 50 postulaciones. Cuando supo del récord de Madison Crowell —231 aceptaciones en 2024— decidió superarlo. Aplicó a universidades en todas las regiones del país, incluyendo Alaska, y rastreó cada solicitud con Google Docs .

Pruitt cerró la secundaria con un GPA de 3.8 sin ponderar, terminó en el top 10% de su clase y obtuvo 1.200 en el SAT Henry County Schools Communications Department

¿Qué becas consiguió y a qué universidad irá?

De los u$s 17 millones en ofertas acumuladas, Pruitt eligió Knox College, en Galesburg, Illinois. El paquete de ayuda financiera cubre unos u$s 260.000 en cuatro años , con un costo restante de alrededor de u$s 5.000 por semestre que planea cubrir con becas adicionales.

Las claves de su método