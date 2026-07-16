Envolver los billetes en papel aluminio se convirtió en un método casero cada vez más utilizado para proteger el dinero guardado en efectivo. La técnica busca preservar el estado físico de los billetes de mayor valor frente a la humedad, el calor y otros factores que aceleran su deterioro.

El papel moneda es un material sensible a las condiciones ambientales, por lo que distintos especialistas en conservación recomiendan tomar recaudos adicionales al guardarlo por períodos prolongados. Envolver los billetes forma parte de un conjunto de medidas simples que buscan evitar manchas, deformaciones y moho.

¿Para qué sirve envolver los billetes en papel aluminio?

El papel aluminio actúa como una barrera que reduce el contacto directo del billete con la humedad del ambiente. Por eso, quienes ahorran en efectivo suelen usarlo como capa extra antes de guardar el dinero en cajas o cajones.

Esta técnica no reemplaza un almacenamiento adecuado ni garantiza protección total, pero sí ayuda a disminuir el riesgo de deterioro cuando el efectivo permanece guardado durante mucho tiempo.

Además de la humedad, otros factores dañan los billetes guardados en casa:

El calor excesivo y los cambios bruscos de temperatura.

Los roedores e insectos, que pueden romper el papel moneda.

El contacto con clips metálicos, monedas o joyas, que provoca oxidación.

Las bandas elásticas o los recipientes de PVC, que deterioran el papel con el tiempo.

El papel aluminio actúa como una barrera que reduce el contacto directo del billete con la humedad del ambiente.

¿Cómo conservar mejor los billetes guardados en casa?

Para que el método sea efectivo, conviene combinarlo con otras prácticas de conservación. Envolver primero el billete en papel aluminio o papel blanco y luego guardarlo en un lugar seco reduce significativamente el riesgo de deterioro.

Envolver los billetes en papel aluminio no aumenta su valor ni los protege frente a la inflación o el tipo de cambio: su función es exclusivamente física. Por eso, especialistas sugieren sumar otros cuidados básicos: