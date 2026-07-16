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A la hora de elegir la ropa interior intervienen factores que van más allá de la comodidad o el estilo de cada persona.
El material con el que se haya confeccionado puede influir significativamente en la transpiración, la acumulación de humedad y el confort durante todo el día, especialmente en climas cálidos o al realizar actividad física.
Entre las opciones más comunes están el algodón y la lycra, dos tejidos con características muy diferentes. Conocer sus ventajas y limitaciones permite elegir la prenda adecuada según el uso.
Ropa interior de algodón o de lycra: cuál es la diferencia
Mientras que el algodón es una fibra natural conocida por absorber la humedad, la lycra es una fibra sintética que destaca por su elasticidad y adaptación a los movimientos.
Características de la ropa interior de algodón
Según los dermatólogos y ginecólogos, el algodón es el más recomendado para el uso diario debido a su transpirabilidad:
- Permite que la piel respire
- Absorbe la humedad fácilmente
- Ayuda a mantener la piel seca durante el día
- Es suave al contacto
- Suele generar menos irritaciones en pieles sensibles
- Suele tener distintas opciones en cuanto a grosores y calidades
Como desventaja, se remarca que tarda más en secarse que los tejidos sintéticos.
Características de la ropa interior de lycra
La lycra, también conocida como elastano o spandex, forma parte de una mezcla de tejidos, una fibra sintética conocida por su elasticidad:
- Se adapta al cuerpo fácilmente
- Recupera su forma original después de estirarse
- Proporciona ajuste firme
- Se seca rápidamente
- Es cómoda para realizar actividad física
- Mantiene mejor forma tras varios lavados
No obstante, su desventaja es que puede favorecer la acumulación de calor y humedad si se usa durante muchas horas y especialmente en climas cálidos.
Ropa interior de algodón o de lycra: ¿Cuál recomiendan los expertos?
Especialistas en dermatología y salud reproductiva recomiendan usar ropa interior con un alto porcentaje de algodón para el uso cotidiano. La lycra, no obstante, puede ser buena opción para hacer ejercicio o durante actividades que requieren mayor elasticidad y ajuste.
Existen prendas que tiene una combinación, por lo que la combinación no debe ser excluyente. La recomendación general es elegir la talla correcta, cambiar la ropa interior diariamente, evitar prendas demasiado ajustadas y usar materiales respirables.