Mientras que el algodón es una fibra natural conocida por absorber la humedad, la lycra es una fibra sintética que destaca por su elasticidad

A la hora de elegir la ropa interior intervienen factores que van más allá de la comodidad o el estilo de cada persona.

El material con el que se haya confeccionado puede influir significativamente en la transpiración, la acumulación de humedad y el confort durante todo el día, especialmente en climas cálidos o al realizar actividad física.

Entre las opciones más comunes están el algodón y la lycra, dos tejidos con características muy diferentes. Conocer sus ventajas y limitaciones permite elegir la prenda adecuada según el uso.

Ropa interior de algodón o de lycra: cuál es la diferencia

Mientras que el algodón es una fibra natural conocida por absorber la humedad, la lycra es una fibra sintética que destaca por su elasticidad y adaptación a los movimientos.

Características de la ropa interior de algodón

Según los dermatólogos y ginecólogos, el algodón es el más recomendado para el uso diario debido a su transpirabilidad:

Permite que la piel respire

Absorbe la humedad fácilmente

Ayuda a mantener la piel seca durante el día

Es suave al contacto

Suele generar menos irritaciones en pieles sensibles

Suele tener distintas opciones en cuanto a grosores y calidades

Como desventaja, se remarca que tarda más en secarse que los tejidos sintéticos.

Mientras que el algodón es una fibra natural conocida por absorber la humedad, la lycra es una fibra sintética que destaca por su elasticidad. Chat GPT

Características de la ropa interior de lycra

La lycra, también conocida como elastano o spandex, forma parte de una mezcla de tejidos, una fibra sintética conocida por su elasticidad:

Se adapta al cuerpo fácilmente

Recupera su forma original después de estirarse

Proporciona ajuste firme

Se seca rápidamente

Es cómoda para realizar actividad física

Mantiene mejor forma tras varios lavados

No obstante, su desventaja es que puede favorecer la acumulación de calor y humedad si se usa durante muchas horas y especialmente en climas cálidos.

Ropa interior de algodón o de lycra: ¿Cuál recomiendan los expertos?

Especialistas en dermatología y salud reproductiva recomiendan usar ropa interior con un alto porcentaje de algodón para el uso cotidiano. La lycra, no obstante, puede ser buena opción para hacer ejercicio o durante actividades que requieren mayor elasticidad y ajuste.

Existen prendas que tiene una combinación, por lo que la combinación no debe ser excluyente. La recomendación general es elegir la talla correcta, cambiar la ropa interior diariamente, evitar prendas demasiado ajustadas y usar materiales respirables.