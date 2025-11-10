Según el calendario laboral oficial del Gobierno de los Estados Unidos, todos los bancos del país permanecerán cerrados durante 24 horas. En ese periodo, las entidades financieras no ofrecerán atención al público y no será posible realizar ciertas operaciones o transacciones habituales.

La medida no se limita al sector bancario, ya que también contempla el cierre de comercios, supermercados, tiendas de ropa y locales de artículos generales, que podrían optar por suspender su actividad.

Confirmado: cierran todos los bancos del país este día

El proximo martes 11 de noviembre, las oficinas bancarias permanecerán cerradas y solo estarán disponibles los cajeros automáticos para operaciones simples que no requieren asistencia del personal.

El cierre se debe a la conmemoración del Día de los Veteranos (Veterans Day), una jornada federal que honra a todas las personas que integraron las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y que reconoce su servicio y sacrificio. El país celebra este día desde 1919, inicialmente bajo el nombre de Armistice Day, en recuerdo del fin de la Primera Guerra Mundial.

Cuáles son las operaciones bancarias que no estarán disponibles

A causa del feriado, los usuarios deberán aplazar las gestiones que requieren intervención del personal bancario. Entre ellas aparecen: