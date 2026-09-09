Estados Unidos confirmó que los viajeros que ingresen al país sin visa y permanezcan más de 90 días perderán ese permiso de manera automática. La medida se aplica en todos los aeropuertos del país, incluidos los de Miami, Nueva York, Houston y Los Ángeles.

La regla corresponde al Programa de Exención de Visa (VWP), administrado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que permite a ciudadanos de más de 40 países viajar por turismo o negocios sin tramitar una visa. La autorización se obtiene a través del sistema ESTA.

¿Qué pasa si un viajero supera los 90 días con este permiso?

Quien exceda el plazo autorizado pierde la habilitación ESTA de forma permanente, aunque el exceso sea de un solo día. A partir de ese momento, ya no puede volver a ingresar a Estados Unidos sin visa.

La pérdida del beneficio no depende del aeropuerto de ingreso ni de una decisión manual: CBP cruza los registros de las aerolíneas con el sistema electrónico I-94, por lo que cada entrada y salida queda documentada. Entre las consecuencias directas se encuentran:

Pérdida permanente de la autorización ESTA.

Obligación de tramitar una visa en un consulado o embajada de Estados Unidos.

Antecedente de la estadía prolongada en el historial migratorio del viajero.

Quien exceda el plazo autorizado pierde la habilitación ESTA de forma permanente. ChatGPT

¿Cómo afecta esta medida a los viajeros?

El impacto principal es la pérdida del acceso al viaje sin visa: toda entrada futura requiere una entrevista consular, un trámite que en varios países puede demorar meses. La ESTA tampoco puede extenderse ni cambiar de estatus una vez vencido el plazo.