En la sesión de apertura de este miércoles, 9 de septiembre de 2026,del Peso mexicano cotiza a 16.9 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.1% en relación con el día anterior.

En la última semana, el Peso mexicano registró un leve descenso de -0.13% y en el último año acumuló una caída más marcada de -7.84%, evidenciando una tendencia bajista en su cotización.

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La variación de del Peso mexicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana ha sido del 2.51%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.23%.

La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de 1 que indica un incremento constante en su valor. Esto sugiere que la moneda ha fortalecido su posición frente a otras divisas, beneficiando a los exportadores y a la economía en general.

A lo largo de estos días, la estabilidad del Peso puede estar relacionada con factores externos como las condiciones económicas globales y la política monetaria del Banco de México. La tendencia positiva sugiere un clima de confianza en los mercados, aunque se deben vigilar los posibles cambios en el entorno económico.

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¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar peso mexicano en Estados Unidos?

Para cambiar Peso mexicano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar o comprar peso mexicano en USA

para finalizar, compara tipos de cambio y comisiones en bancos y casas de cambio, evita kioscos de aeropuertos, considera usar cajeros o tarjetas sin comisiones por transacciones en el extranjero, verifica límites y tarifas y lleva una identificación vigente.