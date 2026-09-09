En la apertura de mercados de este miércoles, 9 de septiembre de 2026 en Estados Unidos, del Peso colombiano mantiene una cotización de 3,108 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del -0.59%.

En el mercado del peso colombiano, la cotización retrocedió -1.40% en la última semana y -17.22% en el último año.

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La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 5.64%, que es significativamente menor que la volatilidad anual del 13.55%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante que se ha observado durante tres días consecutivos. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo que podría ser un indicativo de una mejoría en la economía local.

Sin embargo, es importante considerar otros factores que puedan influir en esta tendencia, como las políticas económicas del gobierno y las condiciones del mercado internacional. Un análisis más profundo podría revelar si esta tendencia se mantendrá a largo plazo o si se trata de un cambio temporal.

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¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar peso colombiano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Consejos para cambiar o comprar peso colombiano en USA