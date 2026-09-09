Por primera vez en casi 25 años, en Estados Unidos se puede volver a pasar el control de seguridad de un aeropuerto sin tener un boleto de avión. La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) lanzó un nuevo programa que permite a personas que no viajan entrar a las terminales para despedir o recibir a un familiar en la puerta de embarque, acompañar a alguien en una escala o simplemente comer y comprar dentro del aeropuerto.

Se podrá cruzar los controles de seguridad sin boleto de avión desde ahora

El programa se llama Gateside by TSA PreCheck y fue anunciado a comienzos de septiembre de 2026. Permite que visitantes sin boleto de avión accedan a la zona segura del aeropuerto, más allá del control de seguridad, para reunirse con pasajeros, esperar a alguien que llega, acompañarlo hasta la puerta o disfrutar de los restaurantes y tiendas de la terminal.

Es la primera vez en casi un cuarto de siglo que se permite a personas sin pasaje cruzar el control de seguridad, algo que estaba restringido desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, salvo casos excepcionales en los que una aerolínea emitía un pase especial.

Por primera vez en casi 25 años, en Estados Unidos se puede volver a pasar el control de seguridad de un aeropuerto sin tener un boleto de avión. Fuente: Shutterstock Shutterstock

En qué aeropuertos funciona

El programa arrancó de forma inicial en 13 aeropuertos de distintas partes del país, con planes de expandirse a más en los próximos meses. Entre ellos figuran varios de los estados más consultados:

Texas: Aeropuerto Internacional de Dallas Fort Worth (DFW)

California: Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) y Aeropuerto Internacional de San Diego

Nevada: Aeropuerto Internacional Harry Reid, en Las Vegas

Arizona: Aeropuerto Phoenix-Mesa Gateway

La lista se completa con los aeropuertos de Columbus (Ohio), Detroit (Michigan), Wichita (Kansas), Indianápolis (Indiana), Little Rock (Arkansas), Oklahoma City (Oklahoma), Omaha (Nebraska) y Salt Lake City (Utah).

Paso a paso: cómo se tramita

El trámite es sencillo, gratuito y se hace por adelantado:

Solicitar el pase en línea entre uno y tres días antes de la visita al aeropuerto, ingresando con el Número de Viajero Conocido (KTN). Verificar el estado de aprobación en el portal antes de ir al aeropuerto, ya que el pase es válido solo para la visita autorizada. Presentarse en el aeropuerto con una identificación válida y la aprobación de Gateside, y pasar por los carriles exclusivos de TSA PreCheck.

Quienes no tengan una identificación aceptable pueden usar el sistema TSA ConfirmID para verificar su identidad, con un costo de 45 dólares.