En la apertura de mercados de este miércoles, 9 de septiembre de 2026 en Estados Unidos, del Euro mantiene una cotización de 0.86 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del -0.12%.

En el mercado del Euro, la cotización descendió un -48.66% en la última semana y acumula una caída de -8.14% en el último año, evidenciando una tendencia bajista.

FEMSA Salud integra a tapipay y MTCenter para ampliar el pago de servicios en más de 1,200 farmacias

La variación de del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 2.68%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 5.24%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un incremento constante en su valor frente a otras divisas. Este comportamiento sugiere que el mercado tiene una percepción optimista sobre la economía europea en este período.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que cualquier cambio en factores económicos o políticos podría influir en esta tendencia. Por lo tanto, es fundamental seguir monitoreando la situación para entender si esta alza se mantendrá a largo plazo.

FEMSA Salud integra a tapipay y MTCenter para ampliar el pago de servicios en más de 1,200 farmacias

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar euro por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir Euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Hito del presupuesto: Sheinbaum busca gastar lo mismo en programas sociales que en infraestructura en 2027

Recomendaciones para cambiar euro en Estados Unidos