En la apertura de mercados de este miércoles, 9 de septiembre de 2026 en Estados Unidos, del Quetzal guatemalteco mantiene una cotización de 7.64 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 3.15%.

El quetzal guatemalteco registró un avance de 2.40% en la última semana y una variación anual de 2.26%, lo que sugiere una apreciación moderada y una tendencia positiva reciente.

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La variación de del Quetzal guatemalteco durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana ha alcanzado un 28.55%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, en comparación con su volatilidad anual del 20.18%.

En el día 1, la cotización del Quetzal guatemalteco presenta una tendencia positiva, reflejando un aumento en su valor en comparación con los días anteriores. Esta mejora sugiere un fortalecimiento de la moneda en el contexto económico actual.

Si la tendencia se mantiene en el día 1, podría indicar una mayor estabilidad financiera y confianza en la economía guatemalteca en el corto plazo.

Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para determinar si es sostenible a largo plazo.

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¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar quetzal guatemalteco a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar quetzal guatemalteco en Estados Unidos