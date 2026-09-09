La cotizaciónde la Libra esterlina este miércoles 9 de septiembre en Estados Unidos es de 0.74 USD. Dicho costo presenta una variación del -0.15% en comparación con la jornada anterior.

La libra esterlina retrocedió levemente en la última semana (-0.27%) y acumula una caída más marcada en el último año (-2.99%), lo que sugiere una tendencia bajista reciente en su cotización.

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La variación de de la Libra esterlina durante la última semana

La volatilidad de la Libra esterlina durante la última semana fue de 1.64%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual de 5.86%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Hoy la cotización de la Libra esterlina refleja una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es positivo, indicando que ha habido un aumento en su valor en comparación con los días anteriores. Esta mejora en la cotización sugiere un fortalecimiento en la confianza del mercado hacia la libra.

En contraste, los días previos mostraban una tendencia más fluctuante, pero el reciente aumento sugiere que los inversores están mostrando un mayor interés en la moneda. Esto podría estar relacionado con factores económicos recientes que han impulsado su valor al alza.

En resumen, la tendencia positiva de hoy indica un aumento en la demanda de la Libra esterlina, lo que podría ser un reflejo de un entorno económico más favorable.

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¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar libra esterlina en Estados Unidos?

Para cambiar Libra esterlina a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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Consejos para cambiar o comprar libra esterlina en USA