El agua oxigenada tiene otros usos que sobrepasa la desinfección de heridas: también resulta muy útil cuando se busca limpiar manchas superficiales en las paredes del hogar debido a su acción oxidante.

No obstante, no puede ser utilizada en todas las paredes, ya que depende del tipo de pintura que la recubra. Si se aplica sobre una superficie no compatible, se podría dañar el color y el acabado.

¿Para qué sirve rociar agua oxigenada en las paredes del hogar?

El agua oxigenada puede utilizarse para tratar algunas manchas superficiales de las paredes , en especial cuando estas son resultado de la acumulación de suciedad, restos orgánicos y humedad leve.

Su efecto oxidante ayuda a aclarar manchas y reduce de forma significativa la presencia de algunos microorganismos sobre la superficie. No obstante, aunque mejora el aspecto, no elimina el moho ni soluciona otros problemas de base como filtraciones, condensación y otros.

Aunque mejora el aspecto, no elimina el moho ni soluciona otros problemas de base como filtraciones, condensación y otros. Chat GPT / El Cronista USA

Detalles a tener en cuenta para rociar agua oxigenada en las paredes

Es importante asegurarse de que el revestimiento de las paredes no vaya a ser dañado por el agua oxigenada, por lo que conviene probar el producto en una zona pequeña y poco visible y observar cómo se seca antes de continuar.

Para hacer uso de este truco correctamente se debe:

Retirar previamente el polvo de la pared con un paño seco o apenas húmedo. Usar agua oxigenada al 3%. Aplicar una pequeña cantidad sobre un paño limpio o una zona pequeña sin empapar la superficie. Dejar actuar unos minutos. Pasar un paño húmedo para retirar los restos. Permitir que la pared se seque y ventilar el ambiente.

¿Por qué recomiendan rociar agua oxigenada en las paredes?

Este truco puede servir como una alternativa para tratar manchas sin tener que recurrir a productos más agresivos. No obstante, debe considerarse como un recurso de limpieza y no como una solución a la humedad.

Si las manchas vuelven a aparecer, es recomendable identificar el origen del problema y repararlo lo antes posible.

No debe mezclarse con lavandina, amoníaco ni otros productos de limpieza.