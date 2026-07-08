Al momento de elegir un corte de carne en el supermercado, es común notar una diferencia en las bandejas: algunas tienen poco líquido, mientras que otras están repletas.

Si bien muchos creen que la carne perdió calidad, en realidad la explicación es más compleja. Gran parte de esa humedad forma parte del corte y está relacionada con cómo se conserva, el tipo de pieza y el envasado.

Carne seca o carne con mucho líquido: cuál es la diferencia

La carne de vaca y las aves contienen una gran cantidad de agua, que está presente de manera natural.

De acuerdo con lo explicado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), el musculo contiene aproximadamente un 75% de agua, aunque la cantidad varía según el tipo de corte y carne.

Con el paso del tiempo, la humedad puede salir lentamente de las fibras musculares y acumularse dentro del envase. Esto ocurre durante el almacenamiento, el transporte o la exhibición en refrigeración.

Entonces, a mayor cantidad de líquido, más tiempo hace que el corte estuvo refrigerado.

La carne con más líquido es aquella refrigerada durante más tiempo.

¿El tipo de envase de la carne influye en la cantidad de líquido?

Si. Los productos envasados al vacío suelen acumular más líquido porque el envase hermético ejerce presión sobre la carne y favorece que los líquidos salgan de los tejidos.

En cambio, las bandejas envueltas con film permiten la evaporación.

Carne seca o carne con mucho líquido ¿cuál conviene comprar?

Si bien el líquido en bandeja puede indicar que la carne se almacenó durante más tiempo, existen factores más importantes que deben considerarse al momento de elegir un corte como

Que la etiqueta indique si el producto contiene soluciones agregadas o únicamente agua natural

Que el envase se encuentre en buen estado

Que la carne haya sido conservada bajo refrigeración

Comparar las etiquetas cuando figure el porcentaje de agua retenida para evaluar productos similares

En ese sentido, no existe una opción considerada universalmente mejor en cuanto al líquido, sino que es preferible verificar de forma prioritaria otros factores.