Al momento de tramitar una licencia de conducir Real ID, existen requisitos estrictos que la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) mantiene publicados en su sitio web oficial y todos los solicitantes deben cumplir.
Desde la entrada en vigor de la ley Real ID, se requiere la presentación de este tipo de licencias de conducir -o cualquier otro documento aceptable- para fines oficiales como abordar vuelos comerciales dentro del país, visitar centrales nucleares e ingresar a oficinas gubernamentales.
En ese marco, conocer todos los documentos que deben presentarse al momento de convertir la licencia clásica a una Real ID o solicitarla desde cero es esencial para evitar inconvenientes con el trámite y demoras en la obtención del carnet.
Licencias de conducir Real ID: Estados Unidos prohibirá el carnet a quienes no puedan mostrar esto
Si bien cada estado puede imponer requisitos adicionales, a nivel federal todos los DMV solicitarán a los postulantes documentos que demuestren
- Nombre Legal Completo
- Fecha de nacimiento
- Número del Seguro Social
- Dos pruebas de dirección de residencia principal
- Estatus legal
Sin documentos que evidencien esta información, la licencia no podrá gestionarse.
No tengo tarjeta de SSN: cómo puedo probar este dato
Quienes no puedan presentar una tarjeta del Seguro Social, tendrán la opción de proporcionar
- Un formulario W-2,
- Un formulario SSA-1099,
- Cualquier otro formulario
- Un recibo de sueldo con el nombre y el número de la Seguridad Social
Información esencial sobre este tipo de licencias de conducir que todos deben conocer
Este tipo de licencias de conducir son actualmente las más tramitadas por sus múltiples funcionalidades en el país.
“La Ley estableció estándares mínimos de seguridad para la emisión y producción de licencias y prohíbe que ciertas agencias federales acepten, para ciertos fines, licencias de conducir y tarjetas de identificación de estados que no cumplan con dichos requisitos”, indica TSA.