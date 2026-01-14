Al momento de tramitar una licencia de conducir Real ID, existen requisitos estrictos que la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) mantiene publicados en su sitio web oficial y todos los solicitantes deben cumplir.

Desde la entrada en vigor de la ley Real ID, se requiere la presentación de este tipo de licencias de conducir -o cualquier otro documento aceptable- para fines oficiales como abordar vuelos comerciales dentro del país, visitar centrales nucleares e ingresar a oficinas gubernamentales.

En ese marco, conocer todos los documentos que deben presentarse al momento de convertir la licencia clásica a una Real ID o solicitarla desde cero es esencial para evitar inconvenientes con el trámite y demoras en la obtención del carnet.

Licencias de conducir Real ID: Estados Unidos prohibirá el carnet a quienes no puedan mostrar esto

Si bien cada estado puede imponer requisitos adicionales, a nivel federal todos los DMV solicitarán a los postulantes documentos que demuestren

Nombre Legal Completo Fecha de nacimiento Número del Seguro Social Dos pruebas de dirección de residencia principal Estatus legal

Sin documentos que evidencien esta información, la licencia no podrá gestionarse.

No tengo tarjeta de SSN: cómo puedo probar este dato

Quienes no puedan presentar una tarjeta del Seguro Social, tendrán la opción de proporcionar

Un formulario W-2,

Un formulario SSA-1099,

Cualquier otro formulario

Un recibo de sueldo con el nombre y el número de la Seguridad Social

Información esencial sobre este tipo de licencias de conducir que todos deben conocer

Este tipo de licencias de conducir son actualmente las más tramitadas por sus múltiples funcionalidades en el país.

“La Ley estableció estándares mínimos de seguridad para la emisión y producción de licencias y prohíbe que ciertas agencias federales acepten, para ciertos fines, licencias de conducir y tarjetas de identificación de estados que no cumplan con dichos requisitos”, indica TSA.

Como los DMV aún tramitan licencias de conducir estándar -para los que se establecieron otros requisitos de gestión- cuando deseen gestionarse en su versión Real ID, será necesario especificarlo claramente.