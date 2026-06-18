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En Estados Unidos existen regulaciones en diferentes ciudades sobre las normas de estacionamiento y mantenimiento de vehículos que deben cumplirse para evitar inconvenientes con las autoridades y sanciones.

En la ciudad de Shoreview, Minnesota, una regulación vigente establece restricciones para los coches estacionados en propiedades privadas cuando no cumplen con determinadas condiciones legales o mecánicas.

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Oficial: prohíben estacionar vehículos fuera de las propiedades a quienes no cumplan este requisito clave

De acuerdo con la normativa, los vehículos deben contar con una licencia o registro válido y encontrarse en condiciones de funcionamiento.

Aquellos automóviles que no cumplan con estas características no pueden almacenarse en una propiedad, salvo que se encuentren en un edificio completamente cerrado.

La medida indica que los vehículos sin licencia de conducir vigente no pueden almacenarse en patios, entradas o espacios abiertos de una propiedad.

Los vehículos inoperables no podrán ser estacionados sobre el césped en propiedades privadas.
Los vehículos inoperables no podrán ser estacionados sobre el césped en propiedades privadas.

Sólo se permite que estén guardados dentro de una estructura completamente cerrada, por ejemplo, un garage.

Además, tampoco podrán aparcarse sobre bulevares, césped o cualquier otra área verde.

Otras restricciones contempladas por esta normativa

La disposición incluye también vehículos recreativos, como

  • Remolques
  • Casas rodantes o campers
  • Embarcaciones
  • Motos de nieve

Todos estos elementos deben permanecer en una superficie aprobada cuando se estacionan o almacenan en el patio delantero de una propiedad.

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Por su parte, ningún vehículo o equipo recreativo puede ser estacionado en propiedades públicas, como

  • Bulevares
  • Estacionamientos escolares
  • Parques
  • Centros comerciales

Es importante destacar que la normativa no prohíbe la tenencia de estos vehículos, sino que limita los lugares donde pueden permanecer.