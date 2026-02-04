En esta noticia El trámite que debe realizarse en 15 días para evitar sanciones

El Departamento de Licencias del Estado de Washington indica en su sitio web oficial cuáles son los pasos protocolares que se deben seguir cuando se realiza la compra de un vehículo o se regala un rodado.

De acuerdo con lo indicado por las autoridades, se otorga un tiempo específico después de ese momento para que se lleven a cabo todos los trámites necesarios para la circulación, caso contrario, se aplicarán sanciones económicas por la demora.

Las autoridades estatales indican que, después de comprar o recibir un vehículo el nuevo propietario tiene 15 días para ponerlo a su nombre.

La propiedad del vehículo debe transferirse a los 15 días máximo de obtener el rodado. Fuente: archivo.

En caso de que no se cumpla con este requisito, se pagarán multas de 50 dólares si se realiza la gestión al día 16 y se adicionarán dos dólares por cada día extra, alcanzando un tope de 125.

“Contacta con una oficina de licencias de vehículos para saber cuánto costará transferir la propiedad de tu nuevo vehículo a tu nombre”, indican las autoridades.

Cómo realizar este trámite

Para transferir legalmente la propiedad de un vehículo, es necesario completar los siguientes pasos:

Obtener el título original , firmado por el vendedor y libre de gravámenes.

Completar la solicitud de nuevo título , firmándola ante un agente autorizado o notario.

Declarar el kilometraje , a través del formulario de Declaración del Cuentakilómetros.

Presentar la factura de venta , con el precio real de la operación o cero si fue un regalo o herencia.

Entregar la documentación en la oficina vehicular y gestionar las nuevas matrículas y pestañas.

Lo aconsejable es contactar a una oficina local para garantizar que se cuenta con todos los formularios necesarios para la gestión.