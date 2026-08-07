Una organización sin fines de lucro de Hawái abrió una convocatoria y ofrece vivienda gratis en la isla a cambio de colaborar con el cuidado diario de animales rescatados.

Este programa es ofrecido por Selah’s Pig Sanctuary, un santuario dedicado a brindar refugio a cerdos que fueron abandonados, maltratados o descuidados.

El puesto ofrece alojamiento gratuito dentro de la propiedad a cambio de 20 horas semanales de trabajo.

Qué deberán hacer los voluntarios que se anoten en este programa

La vacante es para Pig Caretaker (cuidador de cerdos) en Keaau, Hawái.

Quien quede seleccionado tendrá que colaborar con las tareas diarias relacionadas con el bienestar de cerdos rescatados que viven en el santuario.

Las funciones principales de esta tarea son

Alimentar a los animales por la mañana y por la noche

Cambiar y reponer el agua de los recipientes

Supervisar el estado de salud y comportamiento de cada cerdo

Brindar atención, afecto y actividades de socialización

Mantener limpios los espacios donde viven los animales

Llevar registros básicos sobre salud y comportamiento

Colaborar con otros voluntarios y responsables del santuario

El voluntariado ofrece alojamiento a cambio de cuidado de cerdos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Beneficios que ofrece esta propuesta de voluntariado

De acuerdo con la convocatoria , esta posición intercambia trabajo por alojamiento. Si bien es 100% voluntario, se ofrece

Espacio de vivienda gratuito

Experiencia práctica en cuidado animal

Participación en una organización que se dedica al rescate de animales

Ambiente colaborativo

Posibilidad de vivir en Hawái mientras se desarrolla la actividad

Cómo postularse a este voluntariado

Quienes estén interesados en esta posición deben enviar un currículum y una carta de presentación explicando su interés al correo info@selahspigsanctuary.com, hay tiempo hasta hoy 7 de agosto para enviar la solicitud, dado que se espera incorporar a la persona a partir del 15 de agosto.