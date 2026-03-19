El 20 de marzo tendrá lugar uno de los portales energéticos más potentes del año para el hemisferio norte y es el momento ideal para manifestar prosperidad, abundancia y riquezas. Se trata del equinoccio de primavera, cuando el sol cruza la línea del ecuador y se marca un equilibrio entre el día y la noche. Existen varios rituales que se pueden hacer en casa para atraer abundancia y expansión, aprovechando la energía de renovación y crecimiento que caracteriza a este momento del año. El Equinoccio de Primavera es un fenómeno astronómico que ocurre cuando el día y la noche tienen la misma duración en todo el planeta. Sucede cuando el sol se ubica directamente sobre la línea del Ecuador y marca un equilibrio entre la luz y la oscuridad. Esta fecha fue celebrada históricamente por distintas culturas con distintos nombres. La versión pagana más popular es Ostara, asociada a la fertilidad, el crecimiento y el inicio de un nuevo ciclo. Simboliza el fin del invierno y el comienzo de una nueva etapa de expansión. Se vincula simbólicamente con deidades relacionadas con el florecimiento de la naturaleza, como Eostre en la tradición germánica, así como figuras como Flora, Perséfone, Pan u Osiris en diferentes culturas. Hay múltiples rituales, pero uno de los más difundidos por su vinculación a la fiesta pagana Ostara es el de la siembra de intenciones: se basa en la idea de que todo lo que se planta durante este periodo tiene mayor potencial de crecimiento. Se necesita una maceta con tierra y semillas, junto con una vela de color verde o dorado, asociados a la abundancia y a la prosperidad. Durante este ritual, el proceso puede realizarse de la siguiente manera: La idea es que el crecimiento de la planta acompañe de forma simbólica al desarrollo de tus objetivos a lo largo del año. Existen otros rituales, como la limpieza de primavera. Más allá de ordenar el hogar, implica renovar energías y cerrar etapas. También se suelen decorar huevos, una actividad que además se puede hacer en familia, simbolizando la fertilidad y los nuevos comienzos. Adicionalmente, también se puede pasar tiempo al aire libre y conectar con la naturaleza, aprovechando ese momento para reflexionar sobre el equilibrio personal que se busca en esta nueva etapa. Desde una mirada simbólica, el equinoccio es considerado un “portal energético” porque representa un punto de transición. La igualdad entre el día y la noche se interpreta como un momento ideal para buscar equilibrio interno y proyectar nuevos comienzos. Las energías asociadas a esta fecha están vinculadas con la renovación, el crecimiento y la fertilidad, tanto en lo material como en lo emocional. Por eso, muchas tradiciones lo consideran un período propicio para iniciar proyectos, tomar decisiones importantes o establecer intenciones que acompañen el resto del año.