Estos pasajeros pagaran más caro sus vuelos por este cambio en las condiciones.

Southwest Airlines implementará una política de asientos que obliga a los pasajeros de talla grande a reservar dos lugares si no caben entre los apoyabrazos de un solo asiento. La medida será efectiva para todos los vuelos a partir del 27 de enero de 2026.

La decisión de la aerolínea estadounidense podría generar cambios de vuelo o la obligación de pagar un segundo asiento si el avión está lleno y el viajero no adquirió el lugar extra por anticipado.

Cambian los precios de los pasajes y ciertos pasajeros abonarán más caro

La nueva política de Southwest Airlines es clara: si un pasajero no logra acomodarse completamente dentro de los límites de los apoyabrazos de un asiento individual, está obligado a reservar dos lugares . El reposabrazos se define como el límite definitivo entre asientos.

Esto es todo lo que cambiará en los aeropuertos a partir de esta nueva medida.

Reserva Anticipada Obligatoria : La aerolínea insta a los clientes a comprar el asiento extra durante la reserva para asegurar el espacio disponible.

Consecuencias en el Aeropuerto : Los viajeros que no adquieran un segundo asiento por adelantado y no quepan en un solo lugar podrían ser reubicados en vuelos posteriores si la aeronave está completa.

Alineación con el Sector : Con esta medida, Southwest Airlines iguala las normativas que ya exigen otras grandes compañías aéreas de EE. UU. como American Airlines, United Airlines, Spirit Airlines y Frontier Airlines.

La fecha clave e que cambia todo: 27 de enero de 2026

La transformación en las reglas de la aerolínea, que también incluye el fin de su sistema de “asientos libres” para adoptar la asignación de asientos, c omenzará a aplicarse el 27 de enero de 2026 .

Este cambio ocurre menos de un año después de que la compañía eliminara su política de equipaje documentado gratuito. Además, la aerolínea anunció que cobrará un extra por los asientos con espacio adicional o servicios especiales como parte de esta reestructuración.