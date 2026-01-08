En esta noticia
El pasaporte americano es un documento indispensable tanto para ciudadanos como para extranjeros naturalizados que deseen viajar al exterior como estadounidenses, pues será solicitado por las autoridades antes de autorizar este tipo de traslados.
En ese sentido, quienes quieran gestionarlo por primera vez en enero, pero no puedan acudir a los centros tradicionales, tendrán la opción de iniciar el trámite de esta identificación en las ferias especiales de aceptación de pasaportes que se llevarán a cabo durante todo el mes en diversos puntos del país.
Se trata de instalaciones autorizadas con personal especializado donde el proceso puede iniciarse con facilidad en horarios y locaciones fuera de lo común.
Estados Unidos permitirá tramitar el pasaporte durante todo enero a quienes acudan a estas locaciones
De cumplir con la documentación y requisitos para tramitar el pasaporte estadounidense, las locaciones especiales que estarán disponibles son las siguientes, de acuerdo con lo informado por el Departamento de Estado:
Del sábado 10 al sábado 17
UC Irvine Passport Application Acceptance Office, Irvine
- Estado: California (CA)
- Horario: sábado 10 de enero, 8:00 a 16:30
- Cita: Sí (llamar al 949-824-5100)
Modesto City-County Airport Harry Sham Field (617 Airport Way), Modesto
- Estado: California (CA)
- Horario: sábado 10 de enero, 8:30 a 13:30
- Cita: Sí (llamar al 209-577-5333)
Unidos South OC (31341 Los Rios St), San Juan Capistrano
- Estado: California (CA)
- Horario: sábado 10 de enero, 9:00 a 14:00
- Cita: Sí (llamar al 714-834-4320)
Chatham Public Library (600 E Spruce St), Chatham
- Estado: Illinois (IL)
- Horario: sábado 10 de enero, 9:00 a 11:00
- Cita: No
Elite Indo Pak (11941 S. Texas 6), Sugarland
- Estado: Texas (TX)
- Horario: sábado 10 de enero, 10:00 a 16:00
- Cita: Sí
Pottawattamie County Recorder (11 W Main St), Treynor
- Estado: Iowa (IA)
- Horario: martes 13 de enero, 16:00 a 20:00
- Cita: No
El Centro Hispano (295 Central Ave), White Plains
- Estado: New York (NY)
- Horario: viernes 16 de enero, 11:00 a 15:00
- Cita: No
UC Irvine Passport Application Acceptance Office, Irvine
- Estado: California (CA)
- Horario: sábado 17 de enero, 8:00 a 16:30
- Cita: Sí (llamar al 949-824-5100)
Glen Ellyn Public Library, Glen Ellyn
- Estado: Illinois (IL)
- Horario: sábado 17 de enero, 9:30 a 15:30
- Cita: No
Del lunes 19 al sábado 24
Northwest Library (2880 Hard Rd), Worthington
- Estado: Ohio (OH)
- Horario: lunes 19 de enero, 14:00 a 16:00
- Cita: No
Essex County Clerk’s Office (560 Northfield Avenue), West Orange
- Estado: New Jersey (NJ)
- Horario: miércoles 21 de enero, 16:00 a 20:00
- Cita: Sí
Katy Branch Library (5414 Franz Rd), Katy
- Estado: Texas (TX)
- Horario: viernes 23 de enero, 13:00 a 16:00
- Cita: No
Crawford County Circuit Clerk, Van Buren
- Estado: Arkansas (AR)
- Horario: sábado 24 de enero, 10:00 a 14:00
- Cita: No
Magnolia High School (2450 W. Ball Rd), Anaheim
- Estado: California (CA)
- Horario: sábado 24 de enero, 11:00 a 15:00
- Cita: Sí (llamar al 714-834-4320)
Franklin Park Library (10311 Grand Ave), Franklin Park
- Estado: Illinois (IL)
- Horario: sábado 24 de enero, 10:00 a 15:00
- Cita: Sí (llamar al 847-671-8242)
St. Lucie County Clerk & Comptroller, Fort Pierce
- Estado: Florida (FL)
- Horario: sábado 24 de enero, 8:00 a 13:00
- Cita: No
Geauga West Library (13455 Chillicothe Rd), Chesterland
- Estado: Ohio (OH)
- Horario: sábado 24 de enero, 9:00 a 13:00
- Cita: No
Atascocita Branch Library (19520 Pinehurst Trail Dr), Atascocita
- Estado: Texas (TX)
- Horario: sábado 24 de enero, 13:00 a 16:00
- Cita: No
Dallas Passport Agency, Dallas
- Estado: Texas (TX)
- Horario: sábado 24 de enero, 9:00 a 12:00
- Cita: No
Del lunes 26 al sábado 31
San Clemente Presbyterian Church (119 Ave De La Estrella), San Clemente
- Estado: California (CA)
- Horario: lunes 26 de enero, 16:00 a 20:00
- Cita: Sí (llamar al 714-834-4320)
Vanderbilt University Student Life Center (310 25th Ave), Nashville
- Estado: Tennessee (TN)
- Horario: martes 27 de enero, 11:00 a 14:00
- Cita: No
Pinellas County Clerk – North Branch, Clearwater
- Estado: Florida (FL)
- Horario: sábado 31 de enero, 9:00 a 13:00
- Cita: No
Pinellas County Clerk – Clearwater Branch, Clearwater
- Estado: Florida (FL)
- Horario: sábado 31 de enero, 9:00 a 13:00
- Cita: No
Heritage Bay Government Center (15450 Collier Blvd), Naples
- Estado: Florida (FL)
- Horario: sábado 31 de enero, 9:00 a 13:00
- Cita: No
Pinellas County Clerk – St. Petersburg Branch, St. Petersburg
- Estado: Florida (FL)
- Horario: sábado 31 de enero, 9:00 a 13:00
- Cita: No
Polk County Clerk – Lakeland Branch, Lakeland
- Estado: Florida (FL)
- Horario: sábado 31 de enero, 9:00 a 13:00
- Cita: No
Polk County Clerk – Northeast Branch, Lake Alfred
- Estado: Florida (FL)
- Horario: sábado 31 de enero, 9:00 a 13:00
- Cita: No
TSTC Cultural Arts Center (1825 N Loop 499), Harlingen
- Estado: Texas (TX)
- Horario: sábado 31 de enero, 9:00 a 13:00
- Cita: No
Qué necesito para poder gestionar el pasaporte estadounidense
Para poder tramitar este documento desde cero, las autoridades solicitarán el cumplimiento de las siguientes instancias
- Completar el formulario DS-11
- Brindar evidencia de ciudadanía estadounidense (certificado de nacimiento, por ejemplo)
- Mostrar una identificación con foto, como una licencia de conducir válida
- Proporcionar fotocopias tanto de la prueba de ciudadanía como de la identificación
- Adjuntar una imagen de pasaporte junto con la solicitud
- Pagar las tarifas correspondientes (USD 195 si se tramitan tanto libreta como tarjeta de pasaporte)
Cuando la solicitud se esté procesando, un correo electrónico se lo notificará oficialmente a cada solicitante. El estado de la gestión puede consultarse en este link