Los cajeros automáticos o ATMs lograron consolidarse como uno de los servicios bancarios más utilizados al momento de realizar operaciones financieras básicas.

En ese marco, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos alertó en su sitio web oficial sobre cómo los cortes de luz pueden afectar su funcionamiento.

Una de las causas más comunes por las que puede suceder esto es el clima extremo: tormentas de hielo, huracanes, inundaciones, olas de calor son algunos ejemplos de fenómenos capaces de colapsar el suministro eléctrico.

Contemplar este escenario y disponer de alternativas es entonces esencial para conocer cómo actuar frente a un apagón generalizado.

Qué hacer si dejan de funcionar los cajeros automáticos

Como consecuencia de condiciones climáticas severas, los cajeros automáticos pueden dejar de funcionar al no disponer de la electricidad necesaria.

Sus sistemas requieren de conectividad sostenida a la red, por lo que los cortes de energía prolongados los llevan a estar fuera de servicio.

Si esto sucede, los usuarios estarán imposibilitados de retirar o depositar efectivo, consultar saldo, realizar transferencias o cualquier otra operación a través de estos equipos.

Es importante destacar que la mayoría de los trámites que se realizan a través de un ATM pueden efectuarse mediante home banking, siendo esta la alternativa más rápida por la que se puede optar. De requerir efectivo, será necesario esperar a poder solicitar de manera presencial en una ventanilla o que el servicio se restaure.

El clima extremo puede traer apagones prolongados y afectar el funcionamiento de cajeros automáticos. Fuente: archivo.

Los apagones también afectan servicios de comunicación, agua, transporte, gasolineras y el funcionamiento ordinario de diversos negocios del sector privado.

Alerta por cortes de luz: información esencial que todos deben conocer

Las autoridades brindaron instrucciones sobre cómo prepararse para un corte de luz prolongado, que incluyen

Mantener cerrados congeladores y refrigeradores

Utilizar un generador eléctrico de ser posible, pero sólo al aire libre y alejado de las ventanas

No prender ni estufa ni horno para calentar el hogar

Desconectar electrodomésticos y dispositivos electrónicos

El consejo, además, es descartar cualquier alimento o medicamento que se haya encontrado expuesto a temperaturas que por más de dos horas superaron los 40°C.