El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos confirmó que miles de familias podrían dejar de recibir el depósito de hasta 1.700 dólares por hijo correspondiente al Crédito Tributario Adicional por Hijos, luego de cambios en su situación fiscal o por no cumplir con uno de los requisitos clave que exige la ley tributaria federal.

Aunque durante años este beneficio estuvo disponible para hogares con hijos dependientes, el IRS aclara que no se trata de un pago garantizado y que puede ser retirado o negado si el contribuyente ya no reúne las condiciones necesarias.

IRS no depositará los 1.700 dólares en las cuentas bancarias de estas personas

El Crédito Tributario Adicional por Hijos (ACTC), es la parte reembolsable del Crédito Tributario por Hijos, y permite recibir hasta 1.700 dólares por cada hijo calificado o elegible al momento de presentar la declaración de impuestos. Sin embargo, el IRS evalúa cada año si el contribuyente cumple con todos los requisitos.

Uno de los principales motivos por los que el organismo puede retirar o no otorgar el depósito es que el hijo deje de cumplir la definición de dependiente calificado, ya sea por edad, residencia o vínculo familiar.

Los hijos calificables que ya no cumplen con los requisitos de ACTC no podrán recibir más los pagos. Fuente: Archivo.

Si el menor ya cumplió 17 años, no vivió con el contribuyente la mayor parte del año o no puede ser reclamado legalmente como dependiente, el crédito será automáticamente invalidado por el sistema.

Tener ingresos altos también puede invalidar el crédito

El nivel de ingresos, ya sea individual o en pareja, es uno de los factores principales que utiliza el Gobierno para determinar la elegibilidad a un crédito fiscal. Cuando el ingreso bruto ajustado supera los límites establecidos por la ley federal, el crédito comienza a reducirse gradualmente hasta desaparecer.

En estos casos, el IRS puede determinar que el contribuyente ya no tiene derecho al monto reembolsable, lo que implica la pérdida total del depósito de hasta 1.700 dólares por hijo, aun cuando haya sido aprobado en años anteriores.