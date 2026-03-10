Un mercado activo de Polymarket, la plataforma de predicciones donde los usuarios apuestan dinero real sobre eventos políticos globales, abrió un debate inesperado: la posibilidad de que Estados Unidos invada un país de América Latina antes de que termine 2026. Según los datos del propio mercado, los traders asignan actualmente alrededor de un 23% de probabilidad a que ocurra una intervención militar estadounidense en la región durante ese período. Aunque la mayoría de las apuestas todavía consideran que este escenario es poco probable, el hecho de que exista un mercado activo sobre este tema refleja el creciente interés por la geopolítica de América Latina dentro de la plataforma. Polymarket es una plataforma de predicciones donde los usuarios pueden comprar y vender probabilidades sobre eventos del mundo real, desde elecciones y decisiones económicas hasta posibles conflictos internacionales. En este tipo de mercados, cada evento tiene distintos resultados posibles y los participantes intercambian participaciones según lo probable que creen que será cada escenario. El valor de esas participaciones refleja la estimación colectiva del mercado. Cuanto más alto es el precio, mayor es la probabilidad que los usuarios asignan a que ese evento ocurra. Por ese motivo, plataformas como Polymarket suelen funcionar como un termómetro del clima político y económico global, ya que las probabilidades se construyen a partir de decisiones de miles de participantes que operan con dinero real. Un mercado activo de Polymarket abrió un escenario que llamó la atención de analistas geopolíticos: la posibilidad de que Estados Unidos invada un país de América Latina antes de que termine 2026. Actualmente, los traders asignan alrededor de un 23% de probabilidad a que ocurra una intervención militar estadounidense en la región durante ese período. La opción contraria —que no suceda— concentra cerca del 77% de las participaciones del mercado, lo que indica que la mayoría de los usuarios considera que este escenario sigue siendo poco probable. En Polymarket, el precio de cada contrato refleja la probabilidad que el mercado cree que tiene un evento de ocurrir. Si la opción “sí” cotiza a 0,23 dólares, significa que los traders estiman una probabilidad cercana al 23%.