El Internal Revenue Service (IRS) tiene una regla respecto a cuándo se pueden reducir los reembolsos de los contribuyentes que ya hayan presentado su declaración pero hayan cometido alguno de estos errores. Se trata de una medida de compensación a cargo del Department of Treasury’s Bureau of the Fiscal Service (BFS) y se aplica cuando el contribuyente evadió alguna de sus obligaciones tributarias duranta el año fiscal declarado. Tu reembolso podría verse reducido por un mecanismo al que el IRS llama “refund offset”. No es que el dinero desaparece, sino que se usa para pagar deudas tributarias que quedaron pendientes durante el año fiscal declarado. Los principales motivos por los que el gobierno puede reducir tu reembolso son: La forma más eficaz de evitar que el IRS reduzca tu reembolso es verificar si tenés alguna deuda activa antes de presentar tu declaración de impuestos en esta temporada fiscal. Esto se puede hacer de múltiples formas: Para saber si tu reembolso podría ser menor al esperado en esta temporada de impuestos, basta con saber si podes incluirte en alguno de estos grupos: Por otro lado, si tuviste errores en tu declaración de impuestos y hay diferencias en ingresos o créditos reclamados el IRS puede hacer una revisión interna del calculo y reducir tu reembolso automáticamente. Muchos contribuyentes ya presentaron su declaración de impuestos y se preguntan cuándo llegarán sus reembolsos. Para resolver esta duda, el IRS recomienda consultar la herramienta oficial “Where´s my refund?" Los reembolsos suelen procesarse en hasta 21 días si la declaración se presenta de forma electrónica y con depósito directo. No obstante, en 2026 se registraron demoras por factores como errores en la declaración, revisiones de seguridad, o nuevas reglas que priorizan depósitos electrónicos por sobre los otros medios de pago.