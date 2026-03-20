Para viajar fuera de los Estados Unidos todos los pasajeros deben cumplir con una serie de normas migratorias y presentar su pasaporte. Sin embargo, hay 6 destinos a los que pueden viajar sin la necesidad de renovar, mostrar o acreditar su identidad con este documento. Si bien el pasaporte es la credencial reconocida a nivel internacional por todos los países, ciertos tratados políticos o normativas eximen a determinados ciudadanos de cumplir con los protocolos migratorios. El Gobierno de Estados Unidos reconoce varios supuestos en los que los ciudadanos estadounidenses pueden viajar sin pasaporte. Esto ocurre sobre todo en territorios estadounidenses, en ciertos cruces con documentos especiales y en algunos cruceros con reglas propias. Para los vuelos domésticos, incluida la ruta hacia territorios donde no se exige pasaporte a ciudadanos estadounidenses, la Administración de Seguridad en el Transporte exige desde mayo de 2025 una identificación compatible con REAL ID u otro documento aceptado para abordar. Los destinos o modalidades alcanzados por estas excepciones son los siguientes: El Departamento de Estado (DOS) informa que los adultos que reúnen las condiciones pueden renovar el pasaporte por correo o por internet. Para hacerlo, deben usar las vías de renovación habilitadas por la autoridad y cumplir con los requisitos de elegibilidad vigentes. La misma agencia explica que quienes no califican para renovación deben hacer una solicitud nueva de pasaporte de adulto. También recuerda que los tiempos de trámite varían según el tipo de servicio, con procesamiento rutinario de 4 a 6 semanas y servicio acelerado de 2 a 3 semanas, sin contar los tiempos de envío. Las autoridades federales indican que deben solicitar un pasaporte nuevo los adultos cuyo documento fue emitido hace más de 15 años, quienes recibieron su último pasaporte cuando tenían menos de 16 años y quienes lo perdieron, lo sufrieron un robo o lo tienen dañado. Tampoco se puede renovar el pasaporte de un menor de 16 años. En esos casos, la agencia federal indica que debe hacerse una nueva solicitud en persona con el formulario correspondiente para menores. Para renovar el pasaporte por correo, el DOS indica que la persona debe completar el formulario DS-82 y enviarlo siguiendo las instrucciones oficiales. Este canal está disponible solo para quienes cumplen las condiciones de renovación establecidas por la propia agencia. Después del envío, el nuevo pasaporte llega por un servicio con seguimiento y los documentos de ciudadanía pueden devolverse por correo ordinario en un sobre separado. El organismo también señala que quienes necesiten acelerar el proceso pueden pagar el servicio expedito cuando esa opción esté disponible.