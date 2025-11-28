Estados Unidos anunció nuevas restricciones migratorias que endurecen el acceso a trámites de visa para un grupo particular de solicitantes. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) confirmó la medida a través de sus redes sociales.

La decisión, que llega tras el tiroteo a dos miembros de la Guardia Nacional en Washington D.C. el martes pasado, revisará protocolos de seguridad mientras se ajustan los criterios federales de admisibilidad.

¿Por qué Estados Unidos ahora prohíbe la visa a los ciudadanos afganos?

El USCIS confirmó la suspensión inmediata de todas las solicitudes de visa y procesos migratorios de ciudadanos afganos, tras el ataque que dejó gravemente heridos a dos miembros de la Guardia Nacional a metros de la Casa Blanca. El organismo detuvo la tramitación “de inmediato” para reexaminar los controles de seguridad aplicados a esta población.

El presidente Donald Trump afirmó que el sospechoso era un afgano evacuado a EE.UU. en 2021 durante la retirada militar de Afganistán. Consideró el episodio “un acto de terror” y ordenó revisar cada admisión vinculada a ese país, además de evaluar retroactivamente los ingresos realizados desde 2021.

Alcance inmediato de la medida

Aplica a todo ciudadano afgano , con trámite nuevo o en curso.

Los expedientes quedan congelados mientras se revisan los protocolos.

No habrá resoluciones finales hasta completar los nuevos controles.

USCIS confirmó la suspensión inmediata de todas las solicitudes de visa y procesos migratorios de ciudadanos afganos. Fuente: archivo.

¿Qué cambios se activan ahora en el sistema migratorio de EE.UU.?

La suspensión obligó a los organismos federales a implementar un proceso de verificación más estricto, con nuevas capas de revisión y coordinación entre agencias. El FBI, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Casa Blanca trabajan en un protocolo unificado para determinar los riesgos asociados a solicitudes procedentes de Afganistán.

Además, el Gobierno analiza ajustes adicionales en los sistemas de verificación usados para evaluar antecedentes, historial de viaje y posibles vínculos con investigaciones federales . Hasta que finalice este análisis, cualquier trámite relacionado con ciudadanos afganos quedará paralizado y podría requerir documentación extra cuando se reanude.

Qué pueden esperar los solicitantes en los próximos días

Posible ampliación de los requisitos de seguridad.

Solicitudes de documentos adicionales una vez reabierto el proceso.

Comunicados periódicos de USCIS con actualizaciones oficiales.



