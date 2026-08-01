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El Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV) confirmó cambios importantes para los conductores mayores. A partir de ahora, todos los adultos que superen un determinado rango de edad deberán cumplir nuevos requisitos para renovar la licencia de conducir y lo harán con mayor frecuencia.
Los mayores a esta edad no podrán renovar la licencia de conducir como siempre
A partir de ahora, en California, los conductores de 70 años o más deberán:
- Renovar la licencia de forma presencial
- Hacerlo cada cinco años
- Actualizar datos y fotografía
- Cumplir con controles básicos al momento de la renovación
Esto reemplaza el esquema anterior en el que todos los conductores podían renovar por internet o con menos controles.
¿Qué pasa con quienes no cumplan las nuevas normativas?
Los adultos que no cumplan con el nuevo esquema de renovación sufrirán las siguientes consecuencias:
- No podrán conducir legalmente
- Pueden recibir multas si manejan con licencia vencida
- Deberán completar el trámite antes de volver a circular