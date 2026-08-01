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El Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV) confirmó cambios importantes para los conductores mayores. A partir de ahora, todos los adultos que superen un determinado rango de edad deberán cumplir nuevos requisitos para renovar la licencia de conducir y lo harán con mayor frecuencia.

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Los mayores a esta edad no podrán renovar la licencia de conducir como siempre

A partir de ahora, en California, los conductores de 70 años o más deberán:

  • Renovar la licencia de forma presencial
  • Hacerlo cada cinco años
  • Actualizar datos y fotografía
  • Cumplir con controles básicos al momento de la renovación

Esto reemplaza el esquema anterior en el que todos los conductores podían renovar por internet o con menos controles.

Las personas mayores de 70 años deben renovar la licencia de conducir en persona y cada cinco años en California. Fuente: Archivo.
Las personas mayores de 70 años deben renovar la licencia de conducir en persona y cada cinco años en California. Fuente: Archivo.

¿Qué pasa con quienes no cumplan las nuevas normativas?

Los adultos que no cumplan con el nuevo esquema de renovación sufrirán las siguientes consecuencias:

  • No podrán conducir legalmente
  • Pueden recibir multas si manejan con licencia vencida
  • Deberán completar el trámite antes de volver a circular