Mantener la entrada del hogar con un aroma agradable puede ayudar a que todo el ambiente resulte más acogedor.

Uno de los trucos caseros populares es el que rociar con agua y esencia de vainilla para perfumar esa sección de la casa.

A pesar de que no reemplaza la limpieza habitual ni ataca el origen que produce los malos olores, ayuda a refrescar el ambiente y deja una fragancia cálida.

Para qué sirve rociar agua con esencia de vainilla en la entrada de casa

Rociar una mezcla de agua y esencia de vainilla en la entrada de la casa en un truco casero que muchas personas usan para reducir la percepción de los malos olores.

Al aplicarla sobre el piso, la alfombra o las cortinas cercanas a la puerta, se instala una fragancia duradera que genera una sensación de limpieza y frescura.

Esta zona suele caracterizarse por concentrar olores relacionados a la humedad del exterior o al calzado, si se acostumbra dejarlos cerca de la entrada.

Rociar una mezcla de agua y esencia de vainilla en la entrada de la casa en un truco casero que muchas personas usan para reducir la percepción de los malos olores. mdjaff

¿Cómo preparar la solución de agua con esencia de vainilla?

Para preparar este spray casero se necesita:

500 ml de agua.

Una cucharadita de esencia de vainilla.

Un pulverizador limpio.

Se debe verter el agua en el pulverizador, agregar la esencia de vainilla y agitar bien antes de cada uso para que se mezclen los dos ingredientes.

Posteriormente, se puede rociar sobre el piso u alfombra de la entrada o cualquier superficie que sea compatible con este tipo de productos.

Rociar agua con esencia de vainilla: ¿Por qué lo recomiendan?

La esencia de vainilla tiene compuestos aromáticos (vainillina) que aportan una fragancia dulce y persistente. Cuando se pulveriza, el aroma se distribuye uniformemente y se crea una sensación de frescura post limpieza.

Se trata de una alternativa económica a los típicos aromatizantes comerciales y permite personalizar qué tanta intensidad se desea dependiendo de cuánta esencia de vainilla se agregue.



