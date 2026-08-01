Este sistema asigna una determinada cantidad de puntos a infracciones que el DMV considera las más riesgosas.

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) del estado de Nueva York identifica y sanciona a los conductores de alto riesgo mediante el uso de su sistema de puntos de infracción.

Este sistema asigna una determinada cantidad de puntos a infracciones que el DMV considera las más riesgosas. El objetivo es que los conductores de Nueva York circulen con precaución y eviten llegar a la máxima cantidad de puntos, ya que el organismo puede suspender sus licencias de conducir.

El Gobierno suspenderá una por una todas las licencias de conducir de estas personas: ¿Cómo funciona el sistema de puntos de Nueva York?

El sistema de puntos del DMV de Nueva York s e usa para identificar a los conductores que cometen infracciones de tránsito de manera reiterada o grave.

Así, cada vez que un conductor es penalizado por determinadas infracciones, el organismo podrá sumar una determinada cantidad de puntos a su historial de conducción si se lo encuentra culpable.

Llegados a los 11 puntos en un periodo de 24 meses, se podrá suspender la licencia de conducir. Si recibe 6 o más puntos en 18 meses, además, deberá pagar una tarifa de evaluación de responsabilidad del conductor.

El objetivo es que los conductores de Nueva York circulen con precaución Imagen ilustrativa ChatGPT

¿Cuántos puntos suma circular demasiado cerca de otro vehículo?

Según lo que establece el DMV de Nueva York, conducir demasiado cerca, es decir, pegarse al coche de adelante, suma en total 4 puntos a su licencia de conducir .

Si ya se tenían infracciones previas y se llega al límite de los 11 puntos, se puede perder la licencia de conducir por tiempo indeterminado.

Otras maneras de perder la licencia de conducir en Nueva York: ¿En qué casos la pueden revocar?

El DMV de Nueva York podrá tomar medidas sobre su licencia de conducir incluso si no se suman los puntos necesarios cuando se da alguna de estas situaciones:

Ser condenado por una infracción grave .

Acumular demasiadas infracciones en un determinado periodo.

Conducir bajo los efectos de estupefacientes o alcohol.

Circular sin el seguro obligatorio.

No responder o no presentarse ante una citación por infracción.

No pagar el DRA cuando corresponde.

No presentar un informe obligatorio tras un accidente de tránsito.

Incumplir el pago de la manutención infantil cuando existe orden de suspensión.

Mantener deudas fiscales con el estado.

No respetar las restricciones aplicables a los conductores con licencias graduadas.

Presentar información falsa cuando se solicita la licencia o el registro vehicular.

Se recomienda seguir de cerca las reglas estatales para conducción y y así evitar sanciones y penalizaciones que podrían restringir la circulación con el vehículo.