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El Departamento e Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV) especifica en su sitio web oficial cuál es la tolerancia en relación con reiterar infracciones de tránsito, dado que cuando se supere el límite permitido, la licencia de conducir puede ser suspendida.
Nueva York utiliza un sistema que asigna determinada cantidad de puntos en función de cada infracción, que permite medir el número y la gravedad de las irregularidades que cometió cada conductor.
Quitarán la licencia de conducir a quienes hayan reiterado infracciones
De acuerdo con lo indicado por las autoridades, el Sistema de Puntos de Infracción de Conductores es la alternativa utilizada para “identificar conductores de alto riesgo”.
En ese marco, quienes reúnan 11 puntos en un período de 24 meses, verán su licencia de conducir suspendida y no podrán continuar circulando legalmente.
En caso de que la infracción haya sido cometida por otra persona, será necesario solicitar una audiencia.
Cuáles son las infracciones que pueden causar la suspensión de la licencia de conducir
El DMV especifica que los puntos por infracciones se reparten de la siguiente manera
- Velocidad no especificada: 3 puntos
- Entre 1 y 10 mph por encima del límite de velocidad: 3 puntos
- Entre 11 y 20 mph por encima del límite de velocidad: 4 puntos
- Entre 21 y 30 mph por encima del límite de velocidad: 6 puntos
- Entre 31 y 40 mph por encima del límite de velocidad: 8 puntos
- Más de 40 mph por encima del límite de velocidad: 11 puntos
- Exceso de velocidad en una zona de trabajo: 8 puntos
- Incidente de conducción relacionado con alcohol o drogas: 11 puntos
- Operación agravada sin licencia: 11 puntos
- Vehículo sobredimensionado que colisiona con puentes: 8 puntos
- Conducción temeraria: 5 puntos
- Adelantar a un autobús escolar detenido: 8 puntos
- Abandonar el lugar de un accidente con lesiones personales: 5 puntos
- Falta de precaución al conducir: 5 puntos
- Facilitar la operación agravada sin licencia: 5 puntos
- Participar en concursos o carreras de velocidad: 5 puntos
- Frenos inadecuados (vehículo del empleador): 4 puntos
- Seguir demasiado de cerca a otro vehículo (tailgating): 4 puntos
- Uso de teléfono móvil o dispositivo electrónico mientras se conduce: 5 puntos
- Rebases incorrectos, cambio de carril inseguro o conducir en dirección equivocada: 3 puntos
- Infracción relacionada con semáforo, señal de stop o señal de ceda el paso: 3 puntos
- No ceder el paso: 3 puntos
- Infracción en un paso a nivel ferroviario: 5 puntos
- Abandonar el lugar de un incidente con daños a la propiedad o a un animal doméstico: 3 puntos
- Violación de una restricción de seguridad que involucra a un menor de 16 años: 3 puntos
- Frenos inadecuados al conducir el vehículo del empleador: 2 puntos
- Cualquier otra infracción de tránsito: 2 puntos
Acumular 11 de ellos por la combinación de cualquiera de las infracciones anteriormente especificadas es motivo de suspensión de la licencia de conducir.
“Una suspensión definitiva significa que se te quita el permiso de conducir o el privilegio de conducir por un tiempo determinado”, explica el DMV. En estos casos se detallará la duración del período de suspensión.