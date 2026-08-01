El Departamento e Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV) especifica en su sitio web oficial cuál es la tolerancia en relación con reiterar infracciones de tránsito, dado que cuando se supere el límite permitido, la licencia de conducir puede ser suspendida.

Nueva York utiliza un sistema que asigna determinada cantidad de puntos en función de cada infracción, que permite medir el número y la gravedad de las irregularidades que cometió cada conductor.

Quitarán la licencia de conducir a quienes hayan reiterado infracciones

De acuerdo con lo indicado por las autoridades, el Sistema de Puntos de Infracción de Conductores es la alternativa utilizada para “identificar conductores de alto riesgo”.

En ese marco, quienes reúnan 11 puntos en un período de 24 meses, verán su licencia de conducir suspendida y no podrán continuar circulando legalmente.

Podrán quitar la licencia de conducir a quienes superen los 11 puntos de infracciones en 2 años. Chat GPT

En caso de que la infracción haya sido cometida por otra persona, será necesario solicitar una audiencia.

Cuáles son las infracciones que pueden causar la suspensión de la licencia de conducir

El DMV especifica que los puntos por infracciones se reparten de la siguiente manera

Velocidad no especificada: 3 puntos

Entre 1 y 10 mph por encima del límite de velocidad: 3 puntos

Entre 11 y 20 mph por encima del límite de velocidad: 4 puntos

Entre 21 y 30 mph por encima del límite de velocidad: 6 puntos

Entre 31 y 40 mph por encima del límite de velocidad: 8 puntos

Más de 40 mph por encima del límite de velocidad: 11 puntos

Exceso de velocidad en una zona de trabajo: 8 puntos

Incidente de conducción relacionado con alcohol o drogas: 11 puntos

Operación agravada sin licencia: 11 puntos

Vehículo sobredimensionado que colisiona con puentes: 8 puntos

Conducción temeraria: 5 puntos

Adelantar a un autobús escolar detenido: 8 puntos

Abandonar el lugar de un accidente con lesiones personales: 5 puntos

Falta de precaución al conducir: 5 puntos

Facilitar la operación agravada sin licencia: 5 puntos

Participar en concursos o carreras de velocidad: 5 puntos

Frenos inadecuados (vehículo del empleador): 4 puntos

Seguir demasiado de cerca a otro vehículo ( tailgating ): 4 puntos

Uso de teléfono móvil o dispositivo electrónico mientras se conduce: 5 puntos

Rebases incorrectos, cambio de carril inseguro o conducir en dirección equivocada: 3 puntos

Infracción relacionada con semáforo, señal de stop o señal de ceda el paso: 3 puntos

No ceder el paso: 3 puntos

Infracción en un paso a nivel ferroviario: 5 puntos

Abandonar el lugar de un incidente con daños a la propiedad o a un animal doméstico: 3 puntos

Violación de una restricción de seguridad que involucra a un menor de 16 años: 3 puntos

Frenos inadecuados al conducir el vehículo del empleador: 2 puntos

Cualquier otra infracción de tránsito: 2 puntos

Acumular 11 de ellos por la combinación de cualquiera de las infracciones anteriormente especificadas es motivo de suspensión de la licencia de conducir.

“Una suspensión definitiva significa que se te quita el permiso de conducir o el privilegio de conducir por un tiempo determinado”, explica el DMV. En estos casos se detallará la duración del período de suspensión.