Las plataformas de streaming ofrecen un amplio catálogo de contenido audiovisual para que los usuarios disfruten en su tiempo libre. Sin embargo, en algunas ocasiones, se suele perder demasiado tiempo escogiendo qué mirar.

Por eso, Hulu ofrece el ranking de lo más visto durante el martes 14 de julio del 2026 por el público estadounidense para que elijas cuál es tu películas favorita.

Las películas más vistas de Netflix.

4_ Iron man - El hombre de hierro (Iron Man) El magnate de la industria armamentística Tony Stark (Robert Downey Jr.) debe afrontar las consecuencias de su oscuro pasado tras un incidente provocado por una de sus propias armas. Con una armadura de tecnología avanzada, adopta la identidad de “Iron Man”, un héroe decidido a combatir el mal en todo el mundo.

5_ El lobo de Wall Street Película inspirada en hechos reales sobre el bróker neoyorquino Jordan Belfort. A mediados de los 80, era un joven íntegro que perseguía el sueño americano, pero pronto, en una firma de corretaje, descubrió que lo prioritario no era hacer ganar a los clientes, sino la ambición y asegurarse comisiones suculentas. Su meteórico éxito y la fortuna acumulada le granjearon el apodo de “El lobo de Wall Street”. Dinero. Poder. Mujeres. Drogas. Las tentaciones eran abundantes y el miedo a la ley carecía de importancia. Jordan y su jauría veían la discreción como algo pasado de moda; jamás se contentaban con lo que tenían.

Las películas más vistas de Hulu.

8_ Los Vengadores (The Avengers) Ante la aparición de un enemigo imprevisto que pone en grave riesgo la seguridad global, Nick Fury, director de la agencia S.H.I.E.L.D., decide reunir a un equipo para evitar un desastre casi inevitable.