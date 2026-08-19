Al terminar de comer en un restaurante o cualquier otro establecimiento que venda comida, colocar los cubiertos juntos sobre el plato antes de que el camarero se acerque a retirarlo es una costumbre sumamente frecuente.

Este gesto, que en muchas culturas suele realizarse de manera automática tiene un significado claro para los códigos de comportamiento en la mesa: el comensal terminó de comer y el plato no volverá a utilizarse.

Poner los cubiertos juntos sobre el plato: qué significa

Cuando una persona termina de comer en un restaurante, colocar los cubiertos paralelos sobre el plato es una señal visual para que el personal del restaurante sepa que puede ser retirado.

La señal cobra especial relevancia cuando hay varias personas en una misma mesa comiendo mientras otros ya terminaron, dado que permite identificar quién ya se encuentra satisfecho.

Colocar los cubiertos en paralelo sobre el plato indica el comensal terminó de comer. Shutterstock

Qué hacer con los cubiertos cuando todavía se está comiendo

En caso de que aún no se haya terminado de comer, lo recomendable es no colocar los cubiertos juntos sino dejarlos sobre el plato apoyado a los laterales, para indicar que aún se consumirán alimentos.

También pueden colocarse a los costados y apoyados sobre servilletas, lo importante es no colocarlos sobre el plato si se tiene intención de seguir comiendo porque esto podría generar confusiones con el personal.