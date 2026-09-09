Abrir el horno antes de tiempo es uno de los errores más comunes al preparar un bizcochuelo o una torta, pues este momento puede causar que la preparación pierda volumen, se hunda y se apelmace.

El principal motivo de que esto pase es el cambio brusco de temperatura, al abrir la puerta del horno entra aire más frío y se altera el ambiente de calor que necesita la masa mientras aún está creciendo y adquiriendo estructura.

Cuánto tiempo hay que dejar el horno cerrado para evitar que bizcochuelos y tortas pierdan volumen

Los expertos de cocina recomiendan mantener la puerta del horno cerrada durante al menos las 3/4 partes del tiempo total de cocción de ese bizcochuelo.

Por ejemplo, si una torta debe cocinarse en 40 minutos, lo ideal es evitar abrir el horno durante los primeros 30. Recién después de ese momento se puede hacer una primera revisión.

Esta precaución es especialmente importante en bizcochuelos y tortas porque durante los minutos iniciales se encuentran en proceso de levado y una entrada repentina de aire fresco puede interrumpir el proceso, haciendo que pierda volumen.

Abrir el horno antes de tiempo puede causar que la torta se apelmace.

Qué hacer si el bizcochuelo necesita más tiempo de cocción

Si después de la primera revisión el bizcochuelo aún no está listo, conviene evitar abrir y cerrar la puerta constantemente. En estos casos lo ideal es esperar entre 5 y 10 minutos antes de volver a intentar.

De esta forma, se garantiza una temperatura más estable dentro del horno y se reducen las posibilidades de que la torta pierda altura y esponjosidad.