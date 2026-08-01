La mezcla de bicarbonato de sodio y jugo de naranja es una gran alternativa de bajo costo para incluir en las rutinas de limpieza durante el día a día y, a su vez, perfumar los ambientes.

Esto se debe a que combina dos ingredientes económicos y fáciles de adquirir, ambos con propiedades para ayudar a eliminar suciedad, neutralizar olores y mejorar el aspecto de diversas superficies.

Mezclar bicarbonato de sodio con jugo de naranja natural: por qué lo recomiendan y para qué funciona

El bicarbonato de sodio es conocido por su capacidad para neutralizar malos olores y actuar como un abrasivo suave, capaz de ayudar a desprender suciedad sin rayar la mayoría de las superficies.

Por su parte, el ácido cítrico de la naranja la convierte en una gran aliada para facilitar la remoción de residuos adheridos, además de brindar una fragancia dulce e intensa.

El bicarbonato con jugo de naranja es una gran alternativa para incluir a las rutinas de limpieza.

Cómo elaborar esta mezcla para limpiar y perfumar fácilmente

Mezclar jugo de naranja a gusto con dos cucharaditas de bicarbonato de sodio

Añadir agua (opcional)

Cuáles son los principales usos de esta mezcla de bicarbonato de sodio y jugo de naranja natural

Si bien su funcionalidad dependerá de cada caso, la combinación puede utilizarse para

Limpiar fregaderos y lavabos

Ayudar a eliminar olores en desagües

Remover residuos de superficies resistentes

Refrescar recipientes y utensilios

Colaborar en la limpieza de zonas con acumulación de grasa

El consejo siempre es utilizar guantes, mantener la mezcla lejos del rostro y no juntarla con otros productos químicos.