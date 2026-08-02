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América Latina se prepara para inaugurar un proyecto que promete transformar la forma de viajar y hacer negocios en la región. Se trata de la Ciudad Aeropuerto Jorge Chávez, un megaproyecto impulsado por Lima Airport Partners (LAP) que convertirá al principal aeropuerto de Perú en un moderno complejo aeroportuario con capacidad para atender hasta 40 millones de pasajeros al año en su primera etapa.
Más que una terminal aérea, el desarrollo busca convertirse en una verdadera “ciudad aeropuerto”, con hoteles, centros logísticos, espacios comerciales, oficinas y servicios que posicionarán a Lima como uno de los principales centros de conexión entre Sudamérica, Norteamérica, Europa y Asia.
Construyen la primera ciudad aeropuerto de América Latina
La Ciudad Aeropuerto Jorge Chávez se desarrolla alrededor del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, ubicado en el Callao, muy cerca de Lima.
El proyecto contempla una transformación integral del área aeroportuaria para convertirla en un polo económico y logístico de alcance internacional, siguiendo el modelo de grandes aeropuertos como Schiphol (Países Bajos), Incheon (Corea del Sur) o Changi (Singapur).
La iniciativa es liderada por Lima Airport Partners (LAP), empresa concesionaria encargada de la modernización y expansión del aeropuerto.
Recibirá a 40 millones de pasajeros al año y tendrá tecnología de última generación
La nueva infraestructura permitirá atender hasta 40 millones de pasajeros anuales durante su primera fase, prácticamente duplicando la capacidad de la terminal anterior. El concepto de “ciudad aeropuerto” va mucho más allá de una terminal para vuelos. El proyecto incluye el desarrollo de:
- Hoteles
- Centros de convenciones
- Oficinas corporativas
- Áreas comerciales
- Restaurantes
- Espacios para logística y carga
- Servicios financieros
- Infraestructura tecnológica
- Nuevas conexiones viales