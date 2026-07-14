Las personas que toman mucho café o té saben que se trata de infusiones que tienden a manchar las tazas de forma intensa y son manchas muy difíciles de remover con productos de limpieza tradicionales.

No obstante, existen trucos caseros, como el de aplicar pasta dental dentro de la taza para remover las manchas. Se trata de aprovechar al máximo sus propiedades, ya que es el mismo proceso y reacción que tiene en los dientes.

Para qué sirve poner pasta dental en una taza manchada de café

Aplicar una pequeña cantidad de pasta de dientes dentro de una taza manchada por el té o el café y frotar suavemente puede ayudar a removerlas. Este efecto es posible gracias a los abrasivos muy finos que están diseñados para eliminar las manchas de los dientes.

Esta misma acción puede contribuir a desprender las marcas superficiales que quedan en la cerámica. En este sentido, se recupera el aspecto original del interior de la taza y se eliminan marcas que no salen con detergente.

Esta misma acción puede contribuir a desprender las marcas superficiales que quedan en la cerámica Chat GPT

Cómo limpiar la taza manchada de café con pasta dental

Para realizarlo, se debe primero limpiar toda la suciedad superficial y una vez limpia, colocar una pequeña cantidad de pasta dental blanca, no en gel, sobre la mancha.

Posteriormente, frotar suavemente con una esponja o paño de microfibra realizando realizando movimientos circulares. Si la mancha es persistente, se debe dejar actuar entre 2 y 5 minutos, y al final enjuagar con abundante agua tibia.

Por qué recomiendan limpiar con pasta dental las tazas manchadas de café

La popularidad de este truco se explica porque se trata de un producto que todos tienen en casa y puede ofrecer buenos resultados sin recurrir a limpiadores más agresivos.

La textura es ligeramente abrasiva, por lo que ayuda a desprender residuos adheridos mediante el frotado, sin necesidad de aplicar demasiada fuerza ni intensidad en el cepillado.