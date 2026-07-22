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Mezclar bicarbonato de sodio con pasta dental es un truco ideal para mantener relucientes las superficies de vidrio y devolverles el brillo, especialmente útil para dejar, por ejemplo, las mamparas de la ducha relucientes.

Esta combinación aprovecha el poder abrasivo del bicarbonato y los agentes limpiadores de la pasta dental para remover suciedad adherida, eliminar marcas y todo tipo de manchas difíciles.

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Mezclar bicarbonato de sodio y pasta dental: para qué sirve

Esta mezcla es especialmente beneficiosa para

  • Eliminar manchas y suciedad adherida en vidrios
  • Limpiar marcas de dedos y huellas
  • Facilitar la remoción de residuos de grasa
  • Dar brillo
  • Limpiar pequeños objetos de vidrio, como frascos o mesas con cubierta de cristal
El bicarbonato de sodio es especialmente útil para las rutinas de limpieza caseras.
El bicarbonato de sodio es especialmente útil para las rutinas de limpieza caseras.

Cómo preparar la mezcla con bicarbonato de sodio y pasta dental paso a paso

  • Mezclar una cucharada de bicarbonato de sodio
  • Una pequeña cantidad de pasta, idealmente blanca

Lo ideal es mezclar ambos ingredientes hasta formar una pasta uniforme. La densidad de la mezcla puede regularse añadiendo o quitando agua.

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Cómo utilizar esta mezcla de bicarbonato de sodio y pasta de dientes

Los pasos para aprovechar esta mezcla son

  • Aplicar una pequeña cantidad sobre una esponja suave
  • Frotar el vidrio de manera circular
  • Dejar actuar durante uno o dos minutos
  • Retirar el excedente con un paño húmedo
  • Secar la superficie con un paño de microfibra

El consejo es siempre utilizar guantes y elementos de seguridad al momento de limpiar, así como mantener la mezcla lejos del rostro.