Uno de los problemas más comunes en un sinfín de hogares es la acumulación de polvo, huellas y pequeñas manchas en la pantalla del televisor. En ese marco, limpiarla correctamente es clave para mantener una buena calidad de imagen y evitar daños.

Si bien existe un sinfín de productos de limpieza que pueden utilizarse, cada vez son más quienes prefieren optar por alternativas naturales.

En esta tendencia de usar materiales suaves y una técnica simple, existe una fórmula ultra sencilla de aplicar que, de utilizarla de manera correcta, resulta ideal para este fin.

Cómo limpiar la pantalla de televisión sin rayas, manchas o huellas

Para limpiar la pantalla de la televisión sin dejar rayas o manchas, lo aconsejable es utilizar agua y un paño de microfibra , que es el material recomendado para evitar cualquier tipo de raya o manchas sobre superficies.

Cómo aplicar el truco paso a paso correctamente

Apagar y desenchufar el televisor para ver mejor el polvo y evita cualquier riesgo

Preparar un paño de microfibra limpio y seco

Si hay manchas , humedecer ligeramente el paño con agua . No se debe aplicar líquido directamente sobre el televisor

Pasar el paño suavemente por la pantalla con movimientos horizontales o circulares

Secar con otro paño de microfibra seco para eliminar la humedad por completo

Este truco casero se posiciona entonces como una alternativa ideal para quienes buscan mantener su pantalla reluciente de forma económica.

El paño de microfibra es ideal para limpiar pantallas. Fuente: Shutterstock.

Qué se aconseja evitar al limpiar la pantalla de la televisión

En general, para llevar a cabo esta tarea se aconseja evitar

Limpiavidrios o productos con alcohol

Aplicar líquidos directamente sobre la pantalla

Limpiar con papel de cocina o servilletas

Presionar con fuerza la pantalla mientras se limpia

Utilizar esponjas u otros paños ásperos