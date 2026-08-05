La cotizacióndel Peso mexicano este miércoles 5 de agosto en Estados Unidos es de 17.24 USD. Dicho costo presenta una variación del -0.09% en comparación con la jornada anterior.

El peso mexicano registró una caída semanal de -0.58% y en el último año acumula un descenso de -7.80%, señalando una tendencia de debilitamiento en su cotización.

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Conocé la cotización de este miércoles, 5 de agosto de 2026.

La variación de del Peso mexicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana se sitúa en 3.98%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual de 7.44%.

La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos dos días, con un aumento constante que refleja una mejora en su valor frente a otras monedas. Este repunte puede estar relacionado con factores económicos favorables que están afectando la confianza de los inversores.

Este aumento en la cotización sugiere un fortalecimiento del Peso mexicano en el mercado, lo que podría atraer más inversiones extranjeras y beneficiar a la economía local. Sin embargo, es importante monitorizar otros factores que puedan influir en esta tendencia a corto plazo.

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¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso mexicano en Estados Unidos?

Para cambiar Peso mexicano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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La cotización actual del dólar en Argentina (foto: Pexels).

Recomendaciones para cambiar o comprar peso mexicano en USA

para finalizar, en EE. UU. compara tasas y comisiones, evita kioscos en aeropuertos, usa cajeros de tu red o tarjetas sin recargo por cambio y verifica el tipo de cambio en apps confiables.