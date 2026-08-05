Macerar vainilla en tequila consiste en dejar reposar una vaina de vainilla dentro de la botella durante varias semanas . El destilado absorbe así su aroma de forma natural. Bartenders profesionales usan esta técnica para lograr bebidas con perfil más complejo.

El resultado es un tequila con notas cálidas y dulces, sin necesidad de extractos artificiales. Según especialistas del sector, el tequila blanco es el más indicado por su perfil neutro. El reposado, en cambio, ya aporta notas propias de vainilla por su paso en barrica.

¿Para qué sirve macerar vainilla en tequila?

El objetivo es sumar profundidad de sabor sin alterar el equilibrio de la bebida. El extracto de vainilla es muy concentrado y puede desbalancear un trago con solo una gota. La maceración, en cambio, libera el aroma de forma gradual.

El proceso es simple: se abre la vaina a lo largo y se introduce en la botella. Se deja reposar en un lugar oscuro y fresco entre dos y cuatro semanas. Conviene agitar la botella cada pocos días para acelerar la absorción.

Pasos para macerar vainilla en tequila

Cortar la vaina de vainilla a lo largo, sin retirar las semillas.

Introducirla en la botella de tequila elegida.

Guardar en un lugar oscuro y a temperatura estable.

Agitar cada dos o tres días durante las primeras dos semanas.

Probar a partir de la segunda semana hasta lograr el sabor deseado.

El objetivo es sumar profundidad de sabor sin alterar el equilibrio de la bebida. Gemini imagen ilustrativa | El Cronista USA

¿Por qué lo recomiendan los bartenders?

La razón principal es el control sobre el resultado final. Al macerar en lugar de usar extracto, se puede ajustar la intensidad según el tiempo de reposo. Eso es imposible con un producto ya concentrado.

Esta técnica no se limita al tequila: también se aplica con vodka o ron. Ambos son más neutros y se usan tradicionalmente para lograr un extracto de vainilla más puro. Quien busque protagonismo pleno de la vainilla puede optar por esas alternativas.