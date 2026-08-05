La cotizaciónde la Libra esterlina este miércoles 5 de agosto en Estados Unidos es de 0.74 USD. Dicho costo presenta una variación del -0.07% en comparación con la jornada anterior.

La cotización de la Libra esterlina repuntó 4.04% en la última semana, pero en el último año registra una variación de -95.99%, indicando un marcado deterioro anual pese al avance reciente.

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La variación de de la Libra esterlina durante la última semana

La volatilidad económica de la Libra esterlina en la última semana, con un 5.31%, indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 6.04%.

Hoy, la cotización de la Libra esterlina ha mostrado una tendencia positiva, marcando un aumento en relación con los últimos días. Este segundo día consecutivo de incremento sugiere que la moneda está recuperando fuerza frente a otras divisas.

La tendencia anota así un cambio favorable, lo que podría estar relacionado con factores económicos positivos en el Reino Unido. Este comportamiento alcista en el valor de la Libra esterlina refleja una creciente confianza en la economía británica.

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Conocé la cotización de este miércoles, 5 de agosto de 2026.

¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar libra esterlina por dólares en Estados Unidos?

Los ciudadanos que necesiten convertir Libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Conocé la cotización de este martes, 17 de febrero de 2026.

Recomendaciones para cambiar o comprar libra esterlina en USA

para finalizar, en EE. UU. compara tasas y comisiones, evita kioscos en aeropuertos, usa cajeros de tu red o tarjetas sin recargo por cambio y verifica el tipo de cambio en apps confiables.