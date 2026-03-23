Lo que parece un truco casero más, en realidad combina dos usos concretos que explican su creciente popularidad: aromatizar ambientes de forma natural y funcionar como infusión de bienestar digestivo y respiratorio. En tiempos donde crece la búsqueda de alternativas ecológicas, esta mezcla se posiciona como una opción accesible, económica y sin químicos. El uso más extendido de esta combinación es como ambientador casero. Al hervir estos ingredientes en agua, liberan aceites esenciales que ayudan a neutralizar olores fuertes, especialmente en cocinas o espacios cerrados. El resultado es un aroma equilibrado: Además, este método permite reutilizar cáscaras que normalmente se descartan, sumando un componente sustentable a la rutina diaria. La preparación es sencilla: colocar los ingredientes en una olla con agua, llevar a hervor y luego bajar el fuego. A medida que el líquido se evapora, se puede ir reponiendo para prolongar el efecto aromático. Más allá del uso ambiental, muchas personas consumen esta mezcla como té caliente. Aunque no es un remedio médico, se le asocian ciertos efectos positivos: Sin embargo, especialistas advierten que no existen pruebas científicas sólidas que respalden efectos milagrosos como la pérdida de peso o la “desintoxicación” del organismo. Para quienes deseen consumirla, la receta básica incluye: Preparación: Aunque es una bebida natural, no está exenta de recomendaciones: