Es tendencia para Año Nuevo: el vino blanco más rico y recomendado de Walmart que cuesta menos de 4 dólares. (Fuente: Archivo)

Con la llegada del Año Nuevo, el consumo de vinos accesibles y frescos se disparó entre un público que desea brindar sin gastar de más. En este contexto, un vino blanco que se consigue por menos de 4 dólares en Walmart se hizo viral y se posiciona como la alternativa económica más popular para las fiestas.

Este vino se destaca entre las opciones de la góndola del supermercado por ofrecer una gran relación precio-calidad. Por este motivo, se convirtió en una recomendación frecuente para reuniones informales, cenas familiares o brindis de medianoche.

¿Cuál es el vino blanco más rico y recomendado de Walmart?

El vino en cuestión es el Oak Leaf Vineyards Pinot Grigio, disponible en Walmart en presentación de 750 ml y ubicado dentro de la línea de vinos económicos de la marca.

Es tendencia para Año Nuevo: el vino blanco más rico y recomendado de Walmart que cuesta menos de 4 dólares. (Fuente: Archivo)

Se trata de un Pinot Grigio simple y accesible, pensado para consumo cotidiano o celebraciones numerosas. Su valor inferior a los 4 dólares lo coloca entre los vinos más baratos del supermercado, lo que explica gran parte de su popularidad en Estados Unidos durante las fiestas de fin de año.

Características del vino que es tendencia para Año Nuevo

El Oak Leaf Vineyards Pinot Grigio es un vino blanco ligero, de perfil fresco y frutado. Contiene notas de manzana, durazno y toques cítricos suaves, con un final refrescante que lo vuelve adecuado para servir bien frío. Por ello, es ideal para acompañar platos livianos como ensaladas, pastas, pescados o simplemente una mesa de picada en una celebración de Año Nuevo.

Es tendencia para Año Nuevo: el vino blanco más rico y recomendado de Walmart que cuesta menos de 4 dólares. (Fuente: Archivo)

Su graduación alcohólica moderada y su cuerpo liviano hacen que resulte fácil de tomar para un público amplio, incluso para quienes no son habituales consumidores de vino. Por su precio y estilo, también se elige para preparaciones como sangrías blancas o cócteles a base de vino, sin que eso implique un gran gasto.