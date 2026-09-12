El bicarbonato de sodio es uno de los productos más elegidos para las diferentes rutinas de limpieza por su gran versatilidad, utilizándose incluso sobre el colchón y las almohadas para disminuir los malos olores.

Este elemento puede incorporarse como parte de una limpieza periódica, especialmente porque el colchón y las almohadas están expuestos diariamente al sudor, la humedad y otros factores que pueden causar mal olor.

Poner bicarbonato de sodio sobre las almohadas y el colchón: por qué lo recomiendan y para qué se usa

El principal objetivo del método es desodorizar, al espolvorear una pequeña cantidad de bicarbonato sobre la superficie para ayudar a absorber y neutralizar los olores que pueden haber quedado impregnados en la tela.

Por este motivo, algunas personas lo incorporan a la limpieza del dormitorio antes de cambiar las sábanas o realizar una limpieza más profunda del colchón.

El bicarbonato ayuda a eliminar malos olores. Imagen creada con IA

También puede utilizarse sobre las almohadas, siempre teniendo en cuenta el material y las recomendaciones otorgadas por cada fabricante.

Cómo usar bicarbonato para desodorizar las almohadas y el colchón

El procedimiento es sencillo y consta de los siguientes pasos

Retirar las sábanas, fundas y demás ropa de cama

Aspirar todo el polvo y los residuos visibles de la superficie

Espolvorear una capa ligera de bicarbonato de sodio sobre el colchón

Dejar actuar durante unas horas para que pueda ayudar a absorber los olores

Aspirar todo el bicarbonato antes de volver a colocar la ropa de cama

No es necesario utilizar una cantidad excesiva, sino colocar una capa fina bien distribuida.