El agua de romero se convirtió en uno de los remedios caseros más populares para el cuidado del cabello, principalmente por su bajo costo y su preparación.

Se utiliza como tónico que se rocía directamente sobre el cuero cabelludo con la intención de fortalecer la raíz y mantener la zona en mejores condiciones.

¿Para qué sirve rociar agua de romero en el cabello?

Rociar agua de romero sobre el cabello se recomienda como una forma de complementar la rutina de cuidado del cuero cabelludo. A esta planta se le atribuyen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, por lo que su uso puede aportar una sensación de frescura y limpieza en la raíz.

Entre los beneficios que habitualmente se asocian con este preparado se encuentran:

Ayudar a mantener el cuero cabelludo limpio y equilibrado .

Aportar frescura y brillo al cabello.

Complementar los cuidados destinados a fortalecer el pelo.

Ayudar a controlar la sensación de exceso de grasa en algunas personas.

Acompañar los tratamientos destinados a disminuir la caída, aunque no debe considerarse un tratamiento médico por sí mismo.

Rociar agua de romero sobre el cabello se recomienda como una forma de complementar la rutina de cuidado del cuero cabelludo. Chat GPT

¿Cómo preparar agua de romero para rociar en el cabello?

Lavar bien el romero para retirar cualquier resto de tierra o suciedad. Colocar aproximadamente un litro de agua en una olla y llevarla a hervor. Cuando hierva, incorporar dos o tres ramas de romero fresco. También puede utilizarse romero seco. Mantener a fuego bajo durante aproximadamente 10 a 15 minutos. Apagar el fuego y dejar reposar hasta que la preparación esté completamente fría. Colar el líquido para retirar las hojas y ramas. Pasarlo a un recipiente limpio o a una botella con atomizador. Rociar directamente sobre el cuero cabelludo limpio y realizar un masaje suave con las yemas de los dedos durante algunos minutos.

¿Por qué recomiendan preparar y rociar agua de romero en el cabello?

El interés por este método se debe principalmente a que el romero contiene diferentes compuestos antioxidantes y antiinflamatorios que podrían contribuir al mantenimiento del cuero cabelludo.

Además, distintos estudios con extractos y aceites de esta planta mostraron resultados prometedores relacionados con el crecimiento y la densidad capilar.