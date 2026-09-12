El vinagre es uno de los productos domésticos más utilizados para llevar a cabo labores de limpieza y mantenimiento del vehículo.

Si se aplica sobre el parabrisas del auto, es posible resolver ciertos inconvenientes frecuentes relacionados con la suciedad y la visibilidad.

¿Cuál es la función de aplicar vinagre en el parabrisas?

El vinagre blanco se presenta como un recurso ideal para la eliminación de grasa de las distintas superficies. Su ingrediente principal es el ácido acético, al cual se le reconocen virtudes desinfectantes y desengrasantes, que permiten conseguir una transparencia en los vidrios.

Por tal razón, se usa para eliminar residuos de insectos, excremento de aves, savia de árboles y manchas de agua dura, que frecuentemente presentan un elevado contenido mineral. Asimismo, en ambientes fríos o húmedos, puede contribuir a disminuir la condensación dentro del vehículo.

El vinagre puede ayudar a limpiar el parabrisas del auto. Shutterstock

Para su aplicación, se aconseja diluirlo en proporciones equivalentes con agua y utilizar un paño de microfibra, a fin de prevenir rayaduras, dado que el vinagre puro y en grandes cantidades podría perjudicar gomas, plásticos o la pintura del automóvil tras un uso reiterado.

Otro uso práctico del vinagre en el parabrisas: el hielo

Otro de los usos más reconocidos del vinagre es como estrategia doméstica para retardar la formación de escarcha o hielo durante las mañanas de bajas temperaturas. Este fenómeno se basa en un principio químico conocido: el soluto en el agua puede alterar su punto de congelación, de manera análoga a lo que sucede con la sal. La aplicación de vinagre en el parabrisas se presenta como un método casero práctico y accesible que muchos conductores utilizan durante los días fríos y su uso contribuye a mantener el vidrio limpio y apto para enfrentar las bajas temperaturas.