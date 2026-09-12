Secar la ropa dentro de casa durante los días fríos o húmedos puede convertirse en un problema. Sin suficiente ventilación, las prendas pueden tardar horas e incluso días en desprenderse por completo de la humedad.

Un sencillo truco con botellas de plástico y agua caliente promete acelerar el proceso sin utilizar secadora ni aumentar el consumo eléctrico. El método aprovecha el calor ascendente para favorecer el secado de los tejidos.

Por qué funciona secar la ropa mojada con una botella de plástico y agua

El truco consiste en utilizar botellas de plástico llenas de agua caliente como una fuente de calor debajo del tendedero. Cuando se eleva, el aire templado rodea las prendas y favorece la evaporación del agua acumulada en los tejidos.

Su nivel de eficacia dependerá de la temperatura del ambiente, la humedad y la circulación del aire. Para impedir que el vapor permanezca dentro de la habitación y vuelva más lento el proceso, conviene mantener una ventana entreabierta.

El truco consiste en utilizar botellas de plástico llenas de agua caliente como una fuente de calor debajo del tendedero. Chat GPT

Cómo secar la ropa mojada con una botella de plástico y agua

Para aplicar este método correctamente se deben seguir estos pasos:

Centrifugar bien la ropa para retirar la mayor cantidad posible de agua. Llenar varias botellas de plástico resistentes con agua caliente, pero no hirviendo. Cerrar bien los tapas para evitar derrames. Colocar las botellas de manera estable debajo del tendedero, sin que toquen las prendas. Separar bien la ropa para permitir que el aire circule entre los tejidos. Ventilar la habitación para facilitar la salida de la humedad

El agua hirviendo puede deformar las botellas de plástico y provocar pérdidas, por lo que debe evitarse.