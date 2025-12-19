Estados Unidos confirmó que a partir del 1° de enero de 2026 prohibirá automáticamente la visa americana a ciudadanos de seis nuevos países, tras detectar fallas graves en sus sistemas de control migratorio y verificación de identidad.

La decisión forma parte de una proclamación presidencial basada en criterios de seguridad nacional, cooperación internacional y cumplimiento de las leyes migratorias estadounidenses. El alcance es amplio y no requiere trámites previos ni avisos individuales.

¿Cuáles son los 6 nuevos países a los que Estados Unidos les prohíbe la visa americana?

La prohibición total se aplica a nacionales de países que, según el análisis oficial, no permiten un control confiable de identidad ni antecedentes. En estos casos, se suspende el otorgamiento de visas y el ingreso al país.

Las nuevas nacionalidades alcanzadas por la medida son:

Burkina Faso

Mali

Niger

Siria

Sudán del Sur

Personas que viajen con documentos emitidos por la Autoridad Palestina

El alcance es amplio y no requiere trámites previos ni avisos individuales. Fuente: archivo.

¿Por qué Estados Unidos prohíbe automáticamente la visa a estos países?

El Gobierno estadounidense argumenta altas tasas de permanencia ilegal, falta de cooperación para deportaciones y registros civiles incompletos o poco confiables, lo que impide evaluar riesgos de seguridad.