En esta noticia

Estados Unidos confirmó que a partir del 1° de enero de 2026 prohibirá automáticamente la visa americana a ciudadanos de seis nuevos países, tras detectar fallas graves en sus sistemas de control migratorio y verificación de identidad.

La decisión forma parte de una proclamación presidencial basada en criterios de seguridad nacional, cooperación internacional y cumplimiento de las leyes migratorias estadounidenses. El alcance es amplio y no requiere trámites previos ni avisos individuales.

Documentos.Confirmado | Retiran las licencias de conducir de todas las personas y conductores que hayan dejado pasar este tiempo
Dinero.Reembolso asegurado | IRS depositará automáticamente USD 1000 a todos que completen este formulario en línea

¿Cuáles son los 6 nuevos países a los que Estados Unidos les prohíbe la visa americana?

La prohibición total se aplica a nacionales de países que, según el análisis oficial, no permiten un control confiable de identidad ni antecedentes. En estos casos, se suspende el otorgamiento de visas y el ingreso al país.

Las nuevas nacionalidades alcanzadas por la medida son:

  • Burkina Faso
  • Mali
  • Niger
  • Siria
  • Sudán del Sur
  • Personas que viajen con documentos emitidos por la Autoridad Palestina
El alcance es amplio y no requiere trámites previos ni avisos individuales. Fuente: archivo.
El alcance es amplio y no requiere trámites previos ni avisos individuales. Fuente: archivo.

¿Por qué Estados Unidos prohíbe automáticamente la visa a estos países?

El Gobierno estadounidense argumenta altas tasas de permanencia ilegal, falta de cooperación para deportaciones y registros civiles incompletos o poco confiables, lo que impide evaluar riesgos de seguridad.

La proclamación aclara que la restricción puede revertirse si los países mejoran sus sistemas de control y cooperación. Mientras tanto, solo se permiten excepciones limitadas, como residentes permanentes legales, diplomáticos y casos por interés nacional.