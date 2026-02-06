Estados Unidos mantiene un régimen especial de ingreso para ciertos viajeros que les permite cruzar la frontera sin visa y sin pasaporte tradicional. La medida beneficia principalmente a un grupo de extranjeros que viajan por tierra o por mar y pueden entrar al país presentando documentos de identificación avanzados aceptados por las autoridades fronterizas. Las autoridades estadounidenses aceptan varios documentos alternativos al pasaporte para los viajeros canadienses que ingresen al país por tierra o por mar y presenten cualquiera de los siguientes documentos: Estados Unidos acepta este tipo de documentos porque forman parte de acuerdos bilaterales de seguridad y movilidad con Canadá orientados a agilizar el tránsito en las fronteras terrestres y marítimas sin debilitar los controles migratorios. Las licencias y tarjetas mejoradas incorporan tecnología de verificación electrónica, chips de radiofrecuencia y validación biométrica que permiten a los agentes fronterizos confirmar la identidad del viajero en segundos y cruzar los datos con bases gubernamentales.