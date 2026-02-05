Estados Unidos mantiene un sistema que permite a millones de viajeros ingresar al país sin necesidad de tramitar una visa tradicional. Se trata de un mecanismo que habilita el ingreso legal y rápido a determinados extranjeros siempre que puedan contar con una autorización electrónica específica antes de embarcar. Se trata del Visa Waiver Program (VWP), un programa que habilita a extranjeros de determinados países a ingresar a Estados Unidos presentando únicamente: El proceso es online y relativamente rápido. A continuación, los pasos a seguir: